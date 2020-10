Das Wohngeld kommt die öffentliche Hand immer teurer zu stehen. Stadt-Sprecherin Annette Siemer bestätigte, dass sich auch Gifhorn dem bundesweiten Trend zu immer höheren Ausgaben für diese Sozialleistung nicht entziehen kann. Im Gegenteil: Binnen eines Jahres explodierten die Kosten um beinahe 50 Prozent.

Siemer zufolge zahlte die Stadt von Januar bis September 2020 mehr als 562.000 Euro Wohngeld aus. Im Vorjahreszeitraum betrug die Summe 378.000 Euro – das ist ein Plus von 48 Prozent. Allerdings, so Siemer, seien die Ausgaben monatlich schwankend. Die Stadt bekommt das Wohngeld vom Land erstattet. Dafür kommt das Rathaus für die Bearbeitungskosten auf: Zwei Mitarbeiterinnen, eine in Teilzeit, berechnen die Ansprüche der Antragsteller.

Einen Zusammenhang der Kostensteigerung mit der Mietpreisbremse sieht die Stadt nicht.

Bezugsberechtigt sind Siemer zufolge Mieter von Wohnraum, Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen und Bewohner von Heimen. Einen Zusammenhang mit der aktuell für Gifhorn diskutierten Mietpreisbremse gibt es aus Sicht der Stadt nicht. Siemer: „Die Miete oder die monatliche Belastung für Darlehen wird nur bis zum gesetzlich festgelegten Höchstbetrag bezuschusst.“

Tatsächlich erhalten selbst Haus- und Wohneigentümer Staatshilfe. 22 Haushalte beziehen Wohngeld als Lastenzuschuss, so heißt die Zahlung für eine selbst genutzte Immobilie. Diese Ausgaben beliefen sich bis September auf mehr als 86.000 Euro.