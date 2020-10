„Wir statten praktisch alle aus“ – mit diesem Fazit brachte Meines Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann das Votum des Rates auf den Punkt, der am Mittwoch kleinteilig über den Anschluss gemeindeeigener Gebäude mit Glasfaser beriet.

Der Anschluss im Gemeindeamt kostet fast 320 Euro monatlich, jeder weitere Einzelanschluss fast 70 Euro im Monat. Rabatte oder Vergünstigungen räumt die Deutsche Glasfaser, die schwarze Flecken versorgen will, nicht ein. Vor diesem Hintergrund galt es abzuwägen, wo Anschlüsse Sinn machen. Frank Niemeier von der Deutschen Glasfaser machte in der Ratssitzung auf Nachfrage deutlich, dass öffentliche Gebäude als „Business“ kategorisiert werden – und es demnach keine Chance gibt, einen Privatkundentarif zu bekommen. Die Serviceleistung sei dafür im Vergleich zu umfänglich. Falle der Server aus, stelle man sicher, dass er im Rathaus binnen acht Stunden wieder läuft, in einer Kita innerhalb von zwölf Stunden.

Dorfgemeinschaftshäuser, Kitas, Jugendclubs, Jugendhaus Meine, Gemeindeamt und Gemeindezentrum im Fokus des Glasfaseranschlusses

Während die Verwaltung die Jugendclubs beim Glasfaseranschluss zunächst außen vor betrachte, regten Ratsmitglieder wie Theodor Eggers (CDU) und Fraktionskollege Markus Strahl an, die Jugendclubs mit einzubeziehen beziehungsweise zumindest vorher zu fragen, statt sie gleich auszuschließen. Die Mehrheit des Rates sah das genauso, sodass jetzt folgende Gebäude Glasfaser bekommen: das Gemeindebüro, das Gemeindezentrum, die Dorfgemeinschaftshäuser Gravenhorst, Grassel, Wedelheine und Bechtsbüttel, die Kitas Wedesbüttel, Grassel sowie die beiden Meiner Kitas Am Zellberg und Altes Freibad. Das Jugendhaus Meine, die Jugendclubs Wedelheine, Abbesbüttel und Bechtsbüttel werden ebenfalls berücksichtigt. Unterm Strich sind damit der Bauhof, das ehemalige Portas-Gebäude, der Schießstand in Grassel und die die neue Kita Bechtsbüttel an der Lauseheide raus – letztere hat bereits einen Glasfaseranschluss. Das Dorfgemeinschaftshaus Abbesbüttel und die Kita fallen in die extrem unterversorgten Gebiete, die sogenannten weißen Flecken. Die will der Kreis bereits mit Giffinet abdecken. Für die Wohnungen Pejas und Schniete wird höchstens ein Leerrohr verlegt.

Baustelle am Kuhweg hält bis mindestens 31. Oktober an

Der Verein Zuckerrübchen bekommt von der Gemeinde einen Zuschuss für die Anschaffung eines neuen Wickeltischs und einer Wascheinheit für Kinder inklusive Duschwanne in seiner Einrichtung im Breslauweg in Meine. Arne Duncker (Grüne), Ingrid Richter und Bianca-Ireen Rautenberg (CDU) machten deutlich, wie notwendig die Anschaffung sei. Sie müsse belastbarer sein, den Anforderungen des Arbeitsschutzes entsprechen und viel Stauraum für Wechselsachen von 15 Kindern bieten. Mit fünf weiteren Punkten, die unter die Unterhaltung fallen, kommen auf die Gemeinde Kosten in Höhe von rund 16.000 Euro für Zuckerrübchen zu.

Nach aktuellem Stand soll die Baustelle am Kuhweg noch bis Ende Oktober anhalten. „Ich kann aber nichts versprechen, es kann auch sein, dass wir die nächste Verlängerung bekommen“, sagte Heinsohn-Buchmann mit Blick auf vergangene Verzögerungen. Dass auf dem Zellbergsheideweg absolutes Halteverbot gilt, habe der Landkreis angeordnet, damit die Busse, die wegen der Baustelle eine Umleitung fahren müssen, dort durchkommen, sagte Heinsohn-Buchmann. Eine Bürgerin berichtete jedoch, dass dort die Parkverbotsschilder eigenmächtig weggenommen worden seien und dort nun wieder Autos parken.