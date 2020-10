A 39: Jembke gegen Verlegung des Laischegrabens für Sandabbau

Einstimmig hat sich der Gemeinderat jetzt in nichtöffentlicher Sitzung dagegen ausgesprochen, den Laijegraben zu verlegen, um den Sandabbau für die Erweiterung der A 39 zumindest zu erleichtern. Das Gremium hatte den Punkt auf die Tagesordnung genommen, weil Karin Loock von den Grünen einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. Die Sitzung fand in der Verwaltungsstelle statt. Dort gibt es nicht genügend Platz, um Zuhörer unterzubringen. Deshalb wurde die Sitzung als nichtöffentlich deklariert.

Rat Jembke: sind ohnehin durch geplante Tank- und Rastanlage erheblich belastet

Bürgermeisterin Susanne Ziegenbein argumentierte zu Votum im Rundschau-Gespräch, dass Jembke bereits durch den Autobahnbau und vor allem durch die geplante Tank- und Rastanlage erheblich betroffen sei. Außerdem solle der Sandabbau in unmittelbarer Nähe der Rastanlage stattfinden – nur 40 Meter davon entfernt. In der Folge des Beschlusses werde eine Vereinbarung der Gemeinde mit der am Abbau interessierten Firma Bunte nicht unterschrieben.

Jembker wollen keinen bleibenden See durch Sandabbau

Ziegenbein will über die Folgen des Ratsbeschlusses keine Mutmaßungen anstellen. Der Graben liegt zwischen den beiden betroffenen Grundstücken im Süden von Jembke. Möglich sei, dass die Fläche für den Sandabbau durch den Beschluss kleiner werde. Der Gemeinderat befürchte, dass durch die kommerzielle Nutzung des Sandes mit einer Anlage von Rohrleitungen, die diesen zur Baustelle spült, ein See entsteht. Der könne eine Ursache dafür werden, dass der Grundwasserspiegel abgesenkt wird. Zudem müsse bedacht werden, dass Wasservögel angelockt werden, die erhebliche Ausfälle für die Landwirtschaft verursachen können, wie einschlägige Beispiele belegten. Ob es dem Gemeinderat allerdings gelingt, den Sandabbau völlig zu verhindern, sei noch ungewiss. Ein Widerspruch gegen die Planungen für der Tank- und Rastanlage war beispielsweise vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert.

