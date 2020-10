Corona-Verordnung im Landkreis Gifhorn: 1155 Kontrollen

Kontrolliert wurde unter anderem in Friseurbetrieben, Kosmetikstudios, Spielhallen und in der Gastronomie. (Symbolfoto)

Gifhorn. Das Gewerbeamt des Landkreises Gifhorn hat mit den Gebietseinheiten und der Polizei in den vergangenen sechs Monaten Betriebe kontrolliert.

Inwieweit werden die geltenden Regelungen und Maßnahmen der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen eingehalten? Das Gewerbeamt des Landkreises Gifhorn hat gemeinsam mit den Gebietseinheiten und der Polizei in den vergangenen sechs Monaten Betriebe kontrolliert. Insgesamt habe es 1155 Kontrollen gegeben, wie der Landkreis Gifhorn mitteilt. Im Vordergrund habe stets die Aufklärung der Betriebe über die Corona-Verordnung gestanden. Kontrolliert wurde unter anderem in

Friseurbetrieben, Kosmetikstudios, Spielhallen und in der Gastronomie.

Lediglich in rund zehn Fällen Verstöße gegen die Corona-Auflagen

Bei Verstößen seien die Kontrolleure beratend tätig und entwickelten gemeinsam mit den Betreibern vor Ort Lösungen zum Abstellen der Mängel. Diese Vorgehensweise habe sich ausgezahlt, bilanziert der Landkreis. Die fälligen Nachkontrollen seien in der Vielzahl zufriedenstellend verlaufen. Die meisten Betriebe hielten sich an die Vorgaben. Lediglich in rund zehn Fällen seien Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt worden, die ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach sich gezogen hätten. Die Verfahren laufen nach Angaben des Landkreises derzeit noch.

Landrat Dr. Andreas Ebel: „Der Landkreis Gifhorn ist gemeinsam stark“

„Diese Bilanz ist sehr erfreulich“, stellt auch Landrat Dr. Andreas Ebel fest. „Es zeigt, dass den Betreibern im Landkreis Gifhorn die Gesundheit der Bürger wichtig ist. Der größtenteils verantwortungsbewusste Umgang mit den Corona-Regelungen hat auch seinen Anteil an unseren verhältnismäßig geringen Infektionszahlen. Der Landkreis Gifhorn ist gemeinsam stark.“

Bei Verstößen können Besucher die Gastronomen auf die Mängel hinweisen

Auch die Bürger könnten zum Einhalten der Regelungen beitragen. Trägt die dienstleistende Person eine Mund-Nase-Bedeckung? Habe ich die Möglichkeit, mir meine Hände zu waschen oder zu desinfizieren? Wird der Mindestabstand zwischen den Tischen eingehalten? Wurden meine Kontaktdaten aufgenommen? Diese Fragen können sich Gäste stellen, um zu überprüfen, ob ein Gastronomiebetrieb die geltenden Corona-Vorgaben einhält. Bei Verstößen könnten die Besucher die Gastronomen auf die Mängel hinweisen.

red