Hospiz-Stiftung und Hospizarbeit Gifhorn stellen sich vor

Nach sieben Jahren Kampf um die Umsetzung der Idee und die Suche nach einem geeigneten Standort ist die Hospiz-Stiftung voller Vorfreude, dass mit dem Spatenstich am Dienstag der Startschuss für den Hospizneubau fällt. „Das Hospiz gehört in die Stadt“, freut sich Vorstandsvorsitzender Alexander Michel, dass mit der Lindenstraße an der Aller der perfekte Platz für das Gebäude gefunden ist.

Was die Hospiz-Stiftung vor hat, zeigte sie am Samstag auf Höhe des Ceka-Brunnens in der Fußgängerzone anlässlich des Welthospiztages anhand von Entwürfen und dem Modell, das sonst im Rathaus steht.

Hospizarbeit Gifhorn bildet Sterbebegleiter aus, die auf dem letzten Lebensweg eine wichtige Stütze sind

Wenn alles klappt, wird die Hospiz-Stiftung im Frühjahr 2022 ihren neuen Sitz im Hospiz finden – gemeinsam mit dem Team der Hospizarbeit Gifhorn, das jedes Jahr Sterbebegleiter ausbildet, um den Sterbenskranken in ihrer letzten Zeit eine helfende Hand und emotionale Stütze zu sein. Auch sie informierten am Samstag über ihre Arbeit. Zudem konnten Interessierte an ihrem Stand auch ein Buch kaufen, in dem Menschen ihre Trauertattoos zeigen und die Geschichten dahinter erzählen.