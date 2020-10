Pläne für neue A 39 bei Wittingen werden online diskutiert

Die Planung für den nördlichen Abschnitt 6 der neuen Autobahn 39 im Landkreis Gifhorn hat eine wichtige Etappe erreicht. Die Einwendungen von Betroffenen und von Trägern öffentlicher Belange zu der 18,1 Kilometer langen Strecke zwischen Ehra und Wittingen westlich vorbei an der VW-Testanlage werden förmlich erörtert. Statt eines Präsenztermins ist eine coronataugliche Alternative anberaumt, eine sogenannte Online-Konsultation.

Wer sich an dem Planfeststellungsverfahren beteiligt hat, bekommt dafür ein Passwort, um von Montag an bis 9. November die überarbeiteten Planunterlagen einzusehen und sich schriftlich zu äußern.

Wegen der Corona-Pandemie gibt es keinen Präsenztermin

Dann folgt gleich die nächste Zäsur: Zum Jahreswechsel ändert sich der sogenannte Vorhabenträger. Ist bislang die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau im Auftrag des Bundes tätig, übernimmt mit 1. Januar 2021 die neu aufgestellte bundeseigene Autobahn GmbH die Aufgabe.

Noch aber hat der Wolfenbütteler Geschäftsbereich der Straßenbaubehörde die Federführung. Dessen Leiter Michael Peuke äußerte sich auf Nachfrage zu etwaigen Schlussfolgerungen aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zum Nachbarabschnitt 7 zwischen Weyhausen und Ehra. Eine Übertragbarkeit sei nicht gegeben, weil das Gericht dort auf sehr spezielle Fragestellungen abgehoben habe, so Peuke. So hatte das BVG unter anderem auf eine eigenständige Planung der Folgemaßnahmen an der Bundesstraße 248 und der Landesstraße 289 gepocht. Im Abschnitt 6 wird es zwar auch Anschlussstellen geben, und zwar zur Bundesstraße 244 bei Wittingen und zur Landesstraße 286 bei Eutzen, doch die sind nach Peukes Darstellung noch enger mit dem eigentlichen Autobahnbau verknüpft.

Die Planer haben dem Thema Umweltschutz viel Aufmerksamkeit gewidmet

Das strittige Thema Entwässerung sei im Abschnitt 6 ebenfalls von vornherein anders gelöst. Dort werde Oberflächenwasser nirgends in Vorfluter eingeleitet wie im Abschnitt 7, sondern ortsnah in Becken und Gräben versickert.

Ohnehin hätten die Planer für die Nordkreis-Trasse in sensiblen Bereichen von vornherein alles berücksichtigt, „was der Gesetzgeber uns auferlegt hat“, so Peuke. So gebe es einen umfassenden landschaftspflegerischen Begleitplan ebenso wie wirksamen Artenschutz für Fledermäuse.