Gifhorner Azubis lernen: Pflegeberuf ist vielfältiger geworden

Gifhorn. Am Helios-Klinikum in Gifhorn lernen 27 Auszubildende für die Kranken-, Kinder- und Altenpflege.

Der zweite Jahrgang in der Ausbildung zur Pflegefachfrau/ -mann am Bildungszentrum des Helios Klinikums Gifhorn ist gestartet. 27 Frauen und Männer werden in diesem Jahr für das Helios Klinikum ausgebildet, teilt dieses mit.

„Unsere Auszubildenden haben sich einen besonders schönen und zukunftsfähigen Beruf ausgesucht. Als angehende Pflegefachfrauen und -männer lernen sie, wie sie Menschen aller Altersstufen – vom Säugling bis zum hochbetagten Senior – selbstständig und ganzheitlich pflegen. Auch ihre zukünftigen Einsatzgebiete sind vielfältig: Mit dem Examen in der Tasche können sie in drei Jahren sowohl in der Akutpflege im Krankenhaus als auch in der ambulanten und stationären Altenpflege arbeiten“, sagt Angelika Keinert, die neue Leiterin des Bildungszentrums. Sie hat mit Beginn des Monats den Posten als Schulleiterin von Ingrid Rehfeldt übernommen.

Die ehemals getrennten Ausbildungsgänge in der Gesundheits- und Krankenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und der Altenpflege wurden durch das Pflegeberufegesetz zum 1. Januar 2020 zu einem Ausbildungsgang zusammengefasst. Die Berufsbezeichnung dieser generalistisch ausgerichteten Ausbildung lautet Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann.

Während des praktischen Teils ihrer Ausbildung absolvieren die angehenden Fachkräfte Einsätze sowohl in der stationären Akutpflege in dem Helios Klinikum Gifhorn als auch bei Alten- und Pflegeheimen, bei ambulanten Pflegediensten, in der Psychiatrie, der Pädiatrie und der Rehabilitation.

Auch Pflegedirektor des Helios Klinikums Gifhorn, Jens Bosenick, freut sich über die neuen Kolleginnen und Kollegen: „Während des ersten Blockunterrichts eignen sich die Auszubildenden pflegerisches und medizinisches Wissen an.“

In den vergangenen Monaten bekam das Bildungszentrum ein Update. In den neuen Unterrichts- und Praxisräumen lässt es sich gezielt und mit den erforderlichen Hygieneregeln lehren und lernen. Neue Kurse für die Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann beginnen am Gifhorner Bildungszentrum immer am 1. April und 1. September des Jahres. Bewerbungen für den Ausbildungsstart 2021 sind schon möglich: über das Online-Bewerbungsformular oder per Post an Helios Klinikum Gifhorn, Personalabteilung, Campus 6, 38518 Gifhorn. Mehr Infos über die Ausbildung unter www.helios-gesundheit.de/gifhorn.

