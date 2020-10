Die Landwirte sind sauer. Nicht wegen Preise oder Verordnungen, sondern wegen der „Lügen“. Mit Mahnfeuern entlang der B4 demonstrierten gestern Abend Dutzende von Landwirten der „Land schafft Verbindung“ (LSV) gegen immer wiederkehrende Behauptungen, die Landwirte seien etwa an der hohen Nitratbelastung der Böden schuld.

„Mit der LSV vertreten wir rund 1000 Landwirte von Goslar bis an den Rand von Celle“, erklärte Marcel Kröger, Mitarbeiter auf einem Hof in Leiferde, der „Angst hat, dass er in drei Jahren überhaupt noch seinen Job ausüben kann“. Denn durch „Bauernbashing“ und „falsche Darstellungen“ werde die Landwirtschaft als großer Umweltverschmutzer dargestellt, insbesondere bei der Nitrat- und Glyphosatbelastung.

Das regt auch Ulrich Reinecke aus Rethen auf. Er hat reinen Ackerbau zwischen zwei Wasserschutzgebieten, ein Teil seiner Fläche sei belastet, der Teil gleich daneben dagegen nicht.

„Man sollte mal direkt an den Einleitern der Kläranlagen überprüfen, dann weiß man wo das Nitrat herkommt. Und viele Kanäle sind undicht“, erklärte Kröger. Denn die Belastung sei vor allem in den Flüssen hoch, wo auch Damenhygieneartikel mitschwimmen, und die kämen nicht von den Landwirten.

Trotz fehlender Viehhaltung sei der Papenteich ein „rotes Gebiet“, ohne genauer nachzuforschen, woher die Belastung stamme.

Und nur solche wurden an die EU-gemeldet, während andere Länder die Durchschnittswerte ihrer Messstellen angaben.

„Mit den Mahnfeuern wollen wir zeigen, dass wir noch da sind“, sagte Tim Lüde aus Gamsen. Sein Vater Christian bestätigte: „Es geht uns um die Lügerei, nicht ums Geld. Ich würde auch gerne ohne Subventionen arbeiten.“