Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Gifhorn rückt nah an die Marke von 35. Am Samstagabend lag sie laut Mitteilung des Landkreises bei 33,9. Im Vergleich zum Vortag gab es weitere sechs positiv auf Covid 19 getestete Menschen. Derzeit aktiv an Corona erkrankt sind kreisweit 115 Menschen.

Ab einer Inzidenz von 35 gibt es weitere Einschränkungen Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über 35 dürfen in Vereinsheimen oder privaten Räumen nur noch maximal 15 Personen zusammenkommen. In Gaststätten, in der Gastronomie oder an öffentlich zugänglichen Örtlichkeiten dürfen sind statt 100 nur noch maximal 25 Personen zulässig. Weitere Einschränkungen gibt es, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz die Marke von 50 überschreitet. Hier der Überblick: Anzahl der durchgeführten Tests: 4.108 (+/- 0) Anzahl der positiv getesteten Personen im Landkreis Gifhorn: 382 (+ 6) - Davon Genesene: 261 (Stand: 23.10.2020) - Davon Verstorbene: 6 - Davon derzeit aktive Fälle: 115 7-Tage-Inzidenz: 33,9 (+ 2,2) Die Stadt Gifhorn hat bereits seit einigen Tagen das Schutz- und Hygienekonzept wird für das Rathaus verschärft. So sind Besuche im Rathaus nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Ein Mund- und Nasenschutz im Gebäude ist Pflicht, Mitarbeiter der Stadt können sie im Büro abnehmen sofern ein Spuckschutz vorhanden ist oder der Mindestabstand eingehalten wird. Stadt macht bei Bedarf von Hausrecht Gebrauch Der Einlass ins Bürgerbüro erfolgt gesondert über Terminvergaben und in einen separaten Eingangsbereich. Alle Besucher müssen bei Betreten des Rathauses die Hände desinfizieren. Sollten sich Besucher nicht an das Hygienekonzept halten, werde die Stadt konsequent von ihrem Hausrecht Gebrauch machen. In allen Räumen und Fluren sei eine ausreichende und regelmäßige Lüftung sicherzustellen. Eine Lüftung mit Frischluft werde in Büroräumen alle 60 Minuten für die Dauer von 3 bis 10 Minuten empfohlen. Besprechungs- beziehungsweise Veranstaltungsräume seien spätestens nach 20 Minuten mindestens für den gleichen Zeitraum zu lüften.