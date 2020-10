Lange Nacht der Planeten leidet unter schlechter Sicht

Jörg Anrecht freute sich über die interessierten Besucher zur langen Nacht der Planeten in der Sternwarte am Wallgarten.

Gifhorn. Die Gifhorner Sternenfreunde freuen sich über rund 30 Gäste in der Sternwarte am Wallgarten.

Corona-bedingt deutlich weniger Besucher und Wolken-bedingt eine sehr eingeschränkte Sicht – diese Bilanz zieht Jörg Anrecht nach der langen Nacht der Planeten anlässlich des Astronomietages 2020 am Samstag. Gefreut haben sich die Gifhorner Sternenfreunde trotzdem: Die rund 30 Besucher in der Sternwarte am Wallgarten waren interessiert und hatten viele Fragen mitgebracht. Für Diskussion sorgte auch das Starlink-Projekt des Space-X-Gründers Elon Musk.

Gegen 23 Uhr gab es einen kurzen Blick auf den Mars „Leider hat das Wetter nicht so mitgespielt, wie wir es uns gewünscht haben“, erläuterte Anrecht. Die dichte Wolkendecke ließ nur in relativ kurzen Phasen eine Himmelsbeobachtung zu. Das freute vor allem die Besuchergruppe, die sich um 22 Uhr angemeldet hatte, denn gegen 23 Uhr war dann für rund 15 Minuten immerhin der Mars zu bewundern. Wegen Corona keine weiteren Veranstaltungen Weitere Veranstaltungen planen die Sternenfreunde wegen der Corona-Pandemie zunächst nicht. Sobald das Monatstreffen wieder stattfindet, wird der Termin auf der Internetseite www.sternwarte-am-wallgarten.de angekündigt.