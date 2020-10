Gifhorn. Die vier Schülerinnen nahmen an einer Aktion des Herbstferienspaßes teil, den die Jugendförderung der Stadt und die Jugendwerkstatt organisierten

Mädchen bauen in der Gifhorner Jugendwerkstatt

Gemeinsam mit der Jugendförderung der Stadt Gifhorn hat die Jugendwerkstatt Gifhorn handwerklich kreative Tage im Rahmen des „Herbstferienspaßes“ angeboten, heißt es in einem Bericht.

Die Jugendwerkstatt Gifhorn ist eine Einrichtung des Ev.-luth. Kirchenkreises Gifhorn. Ihre Aufgabe ist es, benachteiligte junge Menschen zu fördern, mit ihnen gemeinsam Lebens- und Berufsperspektiven zu entwickeln, sie auf Ausbildung und Arbeit vorzubereiten, zu qualifizieren, zu beraten und zu begleiten.

Vier junge Schülerinnen haben die Chance ergriffen und an zwei Nachmittagen in der Tischlerei der Jugendwerkstatt Gifhorn einen Blumenkasten aus Holz gebaut.

Nach einer Begrüßung, gegenseitigem Kennenlernen und einer kurzen Vorstellung der JWG startete die Gruppe in der Tischlerei. Dort stellten sie unter Anleitung einen Blumenkasten her.

Es wurde gesägt, geschraubt und gefeilt. Laut Aussage der jungen Schülerinnen eine mühselige Arbeit und es ist gut, dass es Maschinen gibt und nicht alles von Hand erledigt werden muss. Im Anschluss der doch sehr anstrengenden Arbeit, wurde der Blumenkasten künstlerisch mit bunten Farben gestaltet und mit Herbstblumen bepflanzt.

Natürlich nahmen die Mädchen die Blumenkästen mit nach Hause – einige behalten sie, andere wollen sie verschenken.

Bei einer gemeinsamen Abschlussrunde wurden die Blumenkästen aus Holz präsentiert und die neu erworbenen Kenntnisse besprochen. Neben den praktischen Arbeiten im Werkstattbereich konnten die Schülerinnen einiges über den Arbeitsalltag und die beruflichen Perspektiven von den Teilnehmenden der MAT (berufsvorbereitende Maßnahme des Jobcenters, der Agentur für Arbeit und des Jugendamts) erfahren.

Ein rundum gelungenes Angebot in der schulfreien Zeit! Es war interessant und hat viel Spaß gemacht! So urteilten die Mädchen zufrieden am Ende des Projektes.

red