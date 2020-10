Die Fair Facility GmbH betreibt das Camp Lessien erst seit 1. Oktober, schon regen sich aus den Reihen der Bewohner Beschwerden. Bewährte Strukturen seien aufgelöst und funktionierende Abläufe abgeschafft worden, die Flüchtlinge fühlten sich oft alleingelassen, hilflos und sind wütend.

Flüchtlinge kritisieren fehlende Medizinische Betreuung

Vor allem das Thema Arztbesuche und medizinische Versorgung liegt ihnen im Gespräch mit der Rundschau auf dem Herzen. Während die alte Heimleiterin wegen der Sprachbarriere der Flüchtlinge – viele kommen aus afrikanischen Ländern – dabei geholfen habe, Termine bei der Hausärztin zu vereinbaren, lasse die neue Heimleitung die Bewohner damit allein und fordere, sich selbstständig um Termine zu kümmern. Dazu fühlen sich die Flüchtlinge aber ohne Hilfe nicht in der Lage. „Sie lassen die Menschen ohne Sprachkenntnisse allein, keiner geht auf sie zu“, beklagt auch Flüchtlingshelferin Anne-Kathrin Schulze. Dass das Personal rechtzeitig ein Auge auf die Beschaffung von wichtigen Medikamenten habe: ebenfalls Vergangenheit.

Zudem hätten sie mit der Heimleitung unter dem alten Betreiber jederzeit Dinge besprechen können. Nun sei die Tür verschlossen, Anklopfen unerwünscht. Stattdessen gibt es ein strenges Zeitfenster von drei Stunden, in dem Leitung und Sozialarbeiterin zu sprechen sind. Wer ein Anliegen hat, trägt seinen Namen in die Liste ein. Das nächste Problem: Das Personal spreche kaum Englisch oder Französisch, sondern nur Deutsch, so die Kritik. Kommunikationsschwierigkeiten seien hier vorprogrammiert. Und wer Analphabet sei, könne mit Listen ohnehin nichts anfangen.

Kritik: Sprechzeiten und feste Zeiten für Postabholung – keine Hilfe beim Übersetzen

Strikte Regeln herrschen auch bei der Postverteilung: Eine Stunde pro Tag kann sie von den Flüchtlingen abgeholt werden. Doch das neue Personal erkläre ihnen nicht, was drin steht – was gerade für Behördenbescheide wichtig wäre. Allein das gewählte Zeitfenster von 13 bis 14 Uhr kritisieren die Flüchtlinge, da sie genau dann oftmals Verpflichten wie Sprachkurs hätten. Verpassen sie das Zeitfenster öfter, besteht das Risiko, dass wichtige Fristen, zum Beispiel für die Rückmeldung auf Behördenbescheide, verstreichen.

„Ich kann nicht schlafen, es macht mich verrückt“, beklagt ein afrikanischer Bewohner. Neben dem Umgang mit den Bewohnern wird aber auch kritisiert, dass wichtige Strukturen abgeschafft worden seien. So würde der Shuttle-Bus weder zum Supermarkt nach Grußendorf fahren noch zur Hausärztin.

Flüchtlingshelferin Anne-Kathrin sieht einen grundsätzlichen Missstand im knapp bemessen Personalschlüssel und bemängelt, dass auch unter dem neuen Betreiber an nur einer Sozialarbeiterin für 180 Bewohner festgehalten wird.

Landkreis: neue Strukturen müssen sich erst etablieren, Personal wurde aufgestockt

Erster Kreisrat Thomas Walter weist die Vorwürfe zurück. Er kann die Kritik so kurz nach dem Betreiberwechsel nicht nachvollziehen und gibt zu bedenken, dass das neue Personal viel aufzuarbeiten habe. „Der vorherige Betreiber hat leider keine ordnungsgemäße Übergabe durchgeführt. Es mussten daher komplett neue Strukturen geschaffen und Grundlagenarbeit geleistet werden. Diese Übergangsarbeiten sind als laufender Prozess zu verstehen und sind daher noch nicht abgeschlossen.“ Unterstützung gebe es von Mitarbeitern des Landkreises und der Leiterin der Gemeinschaftsunterkunft Clausmoorhof in Gifhorn.

Zum Team gehöre eine staatlich anerkannte Sozialarbeiterin und ein Heimleiter, der ebenfalls über die Qualifikation eines Sozialarbeiters verfügt, und Hausmeister. Das Personal sei mit einer Reinigungskraft und einem Shuttlebusfahrer aufgestockt worden, die Heimleitung bekommt zusätzlich bald einen Assistenten zur Seite gestellt.

Erster Kreisrat: Shuttle-Bus fährt, Fahrpläne werden noch angepasst

Dass der Shuttle-Service gestrichen sei, weist Walter zurück. Anders als in den letzten Monaten unter dem alten Betreiber, gebe es seit dem 5. Oktober wieder regelmäßige Fahrten zur Bushaltestelle, zur Schule, zum Supermarkt, zur Apotheke, zu Ärzten und Behörden in dem VW Transporter zu festen Zeiten. Wer ihn nutzen will, muss sich in eine Liste mit seinen Fahrtwünschen eintragen. „Teilweise werden Schüler, die verschlafen haben, sogar noch separat zur Schule gebracht“, so Walter. Durch den zusätzlich eingestellten Fahrer werde die Heimleitung also entlastet.

Auch hier arbeite man noch am Feinschliff. „Der Shuttle-Service wird zurzeit neu strukturiert. Momentan werden die individuellen Bedarfe der Bewohner abgefragt“, um die Fahrpläne nach der Erprobungsphase anpassen zu können.

Fahrten zu Ärzten fänden sehr wohl statt, unter Umständen müssten Flüchtlinge aber auch mal den öffentlichen Bus nehmen. Dann würden sie zumindest mit dem Shuttle zur Bushaltestelle gefahren.

Konkrete Zeitfenster: Mittel, um effizientes Bearbeiten der Aufgaben zu gewährleisten

Sind die Bewohner tatsächlich bei der Terminkoordination auf sich allein gestellt? Laut Walter helfe die soziale Arbeit. Wer allerdings gut Deutsch spreche, werde „ermutigt, im Rahmen der Förderung zum selbständigen Handeln und der Integration zunächst eigenständig zu versuchen, einen Termin telefonisch abzustimmen.“

Die Einführung von Sprechzeiten und Zeitfenstern – zum Beispiel für die Post, sei ein Muss, um „eine effiziente und effektive Bearbeitung der vielen täglichen unterschiedlichen Aufgaben“ sicherzustellen. Diese Vorgehensweise helfe auch dabei, bei Coronafällen Kontakte der Infizierten konkreter nachzuverfolgen. In Stein gemeißelt sei auch hier nichts, auch diese Zeitfenster könnten angepasst werden.

Eine Übersetzung und Betreuung der Post finde während der Sprechzeiten statt, bei 180 Bewohnern könne aber nicht sofort jeder Brief erläutert werden.

Zu den angeprangerten, fehlenden Fremdsprachkenntnissen sagt Walter, dass das Personal auch Englisch könne. Reicht das nicht aus, helfen Übersetzungs-Apps und Dolmetscher.

Kinderbetreuungsangebote oder Hausaufgabenhilfe mit Grundschule vereinbart

Mit der Grundschule in der Gemeinde seien schon Kinderbetreuungsangebote oder Hausaufgabenhilfen vereinbart, die Fahrradwerkstatt laufe weiter. „Hier herrscht allerdings Fahrradknappheit“, sagt Schulze. Wer also alte Fahrräder hat, die er nicht mehr braucht, möge sie gern spenden.

Walter zeigte sich grundsätzlich überrascht von der Kritik. Niemand habe sich mit den Vorwürfen an Mitarbeiter des Kreises gewandt, obwohl diese regelmäßig vor Ort seien. Die Vorwürfe, die der Kreis nur aus der Presse erfahren habe, habe er persönlich mit dem Betreiber besprochen. „Dabei stellten sich die Vorwürfe als unbegründet heraus.“

Neuer Betreiber für Flüchtlingsheim in Brome gesucht, Ausschreibung geht bald raus

Nach drei Wochen könnten nicht alle neuen Strukturen etabliert werden, es brauche Zeit. Walter bezeichne die neue Firma als verlässlicher Verwalter, die sehr bemüht sei, die Situation im Vergleich zum Ex-Betreiber zu verbessern. Die Kreisverwaltung hat im Rahmen der europaweiten Ausschreibung den für die Qualität höchstmöglichen Quotienten angesetzt.

Apropos Ausschreibung: Der Vertrag mit dem neuen Betreiber ist zunächst auf ein Jahr befristet. Zum Jahresende 31. Januar 2021 endet der Vertrag mit der Riesaer Wohnheimbetriebsgesellschaft im Bromer Pastor-Bammel-Haus. Die europaweite Ausschreibung für einen neuen Betreiber wird laut Walter Ende dieser oder Anfang nächster Woche veröffentlicht.