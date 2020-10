Mit heftiger Kritik reagiert die SPD-Kreistagsfraktion auf die geplante Neubesetzung der Abteilungsleitung im Bereich Bauordnung in der Kreisverwaltung.

SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzender entsetzt über Umgang mit Mitarbeitern

SPD-Fraktionsvorsitzender Rolfs Schliephacke warf Landrat Andreas Ebel vor, dass die bisherige Abteilungsleiterin als Sündenbock für potenzielle Versäumnisse der Verwaltungsspitze herhalten müsse. Er sprach von einer willkürlichen Versetzung. Auch bemängelte er, dass Ebel samt oberer Führungsetage erneut alle Kritik von sich weise.

Rolf Schliephacke, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. Foto: Privat

„Wir sind entsetzt über den Umgang des Landrats mit der Mitarbeiterin, die unserer Kenntnis nach im Hause sehr beliebt und angesehen ist. Das ist kein wertschätzender Umgang. Die Versetzung soll in meinen Augen davon ablenken, dass die Spitze der Verwaltung offensichtliche Defizite in Sachen Führung und Verantwortung aufweist“, stellte Rolf Schliephacke, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, verärgert fest.

Der Landrat reagiert nicht minder ungehalten. „Die gezogenen Schlussfolgerungen sehe ich weder als zutreffend noch als seriös an.“ Nachdem die SPD am 16. Oktober eine Anfrage an die Verwaltungsspitze gestellt hatte, habe sie leider nicht die Antwort der Kreisverwaltung abgewartet und sich offensichtlich entschieden, schon im Vorfeld des Kreistages mit vorgefertigten Behauptungen und daraus abgeleiteten Bewertungen den Weg in die Öffentlichkeit zu suchen.

Ebel spricht von einer erfahrenen Führungskraft

Die bisherige Stelleninhaberin werde eine andere Abteilungsleitung im Haus übernehmen. Ebel weiter: „Dazu werde ich am Mittwoch im Kreistag erläutern, dass der bisherigen Abteilungsleitung der Bauordnung künftig die Leitung der Verwaltungsabteilung im Fachbereich 7 – Gesundheit übertragen wird.“ Die Corona-Pandemie habe gezeigt, welch erhebliche Bedeutung dieser Aufgabe zukomme und dass für diese Stelle eine erfahrene Führungskraft benötigt wird. „Von einer willkürlichen Versetzung kann also überhaupt nicht die Rede sein“, stellte der Landrat klar.

Landrat Andreas Ebel. Foto: Jörg Brokmann

Schliephacke kritisierte, dass in den vergangenen Jahren die Atmosphäre in der Verwaltung immer schlechter geworden sei. „Das spricht nicht für die Führungskompetenz des Landrats“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende. Er forderte Ebel auf, in der Kreistagssitzung am Mittwoch zu erklären, warum es zu dieser Versetzung kam. Dann gebe es hoffentlich auch eine Antwort darauf, warum die Stelle nun höher dotiert ausgeschrieben ist als bislang.

Ebel dazu: „Ich werde im Kreistag am Mittwoch auch die höhere Besoldung begründen.“ Die ergebe sich aus der neuen Bewertung der ausgeschriebenen Stelle der Abteilungsleitung Bauordnung und Ortsplanung aufgrund einer Organisationsentscheidung. Für die Bewertung der Stelle maßgeblich seien die wahrzunehmenden Aufgaben sowie die hierfür geforderten Qualifikationen. Aufgrund der Komplexität der Aufgabeninhalte werde der Hochschulabschluss einer technischen Fachrichtung beziehungsweise die Qualifikation für den „höheren“ Dienst gefordert, was zu der ausgewiesenen Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe führt. Dies werde in anderen Landkreisen auch so gehandhabt, erläuterte der Landrat.