Schornsteinfegerin aus Passion

Bereits im Mittelalter schützte der Schornsteinfe­ger mit seiner Arbeit die Bürger vor Verlusten durch Schornsteinbrände und somit auch einer möglichen Bestrafung, brachte somit Glück ins Haus. Bis heute ist er gerngesehener Gast und sein Handwerk eine geschätzte Dienstleistung. Das bestätigt auch Kyra Pernau, frischgebackene Bezirksschornsteinfegerin. „Die Kunden freuen sich immer, wenn ich komme und sind total freundlich“, sagt die 30-Jährige.

Sie ist nun bis zum 31. Oktober 2027 für den Kehrbezirk zwischen Müden und Wesendorf zuständig, rund 3000 Liegenschaften unter anderem in Flettmar, Höfen, Päse, Hahnenhorn oder von Böckelse bis Wagenhoff sind zu betreuen. „Ich mag die Landarbeit, sie ist angenehmer als beispielsweise in der Großstadt wie Hannover, in der ich auch schon gearbeitet habe“, erklärt Kyra Pernau.

Bereits beim Schulpraktikum in Wagenhoff bei einem Familienfreund war der Wesendorferin klar: „Ich werde Schornsteinfegerin.“ Die 13-jährige Realschülerin war angetan vom vielseitigen Berufsbild und der Aussicht, viele, viele Menschen kennenzulernen. „Immer am Schreibtisch und vor dem PC ist nicht mein Ding.“ So trat sie 2007 bei Dieter Fritzenwanker die dreijährige Ausbildung an und arbeitete dort zunächst weiter und wurde nach einem Zwischenspiel in Hannover 2017 freie Schornsteinfegerin.

Als Bezirksschornsteinfegerin ist sie nun unter anderem bevollmächtigt, auch Heizungen abzunehmen oder die Feuerstättenschau durchzuführen. „Das ist eine neue Herausforderung und ich habe mehr zu tun“, sagt die Mutter eine acht Monate alten Tochter. Während der Ehemann in Elternzeit ihr den Rücken frei hält, erweitert sie den Ein-Frau-Betrieb im nächsten Jahr mit einem Mitarbeiter. „Bei uns läuft es halt andersrum“, kommentiert sie lachend die Familienrollen. Seit den 90er Jahren würden immer mehr Frauen den Beruf wählen, doch sei die Frauenquote fraglos verbesserungswürdig.

Grundvoraussetzung ist dabei natürlich die Schwindelfreiheit. „Allerdings darf man niemals den Respekt vor der Höhe verlieren. Eigensicherung geht immer vor. Aber in der Regel finden wir immer Sicherungsmöglichkeiten, um beispielsweise auch bei Regen auf die Dächer zu steigen“, erklärt sie. Und natürlich sind beim Fegen immer noch Kehrleine und Haspel im Einsatz. Weniger zum Einsatz kommt hingegen der Zylinder: „Er gehört eigentlich dazu, doch viele Kollegen tragen ihn nicht mehr. Meinen habe ich von einem Kunden geschenkt bekommen und ihn erst einmal getragen.“

Was aber bleibt, ist der Ruß, der Gesicht, Hände und die schwarze Arbeitskleidung bedeckt. Ungebrochen scheint auch die magische Anziehungskraft als Glücksquell. Kyra Pernau wollen immer wieder Leute auf die Schultern fassen, was aber aktuell leider ausfalle. In Zeiten vor Corona war anfassen indes erwünscht.

„Beispielsweise kam mal ein kleines Schulkind auf mich zu gerannt und wollte mich unbedingt berühren. Dem habe ich dann vor dem Unterricht die Hand schön schwarz gemacht“, berichtet die neue Bezirksschornsteinfegerin schmunzelnd über ihren „Nebenjob“ als Glücksbringerin.