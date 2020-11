Achtklässlerin der Fritz-Reuter-Realschule mit Corona infiziert

An der Fritz-Reuter-Realschule in Gifhorn gibt es einen positiven Corona-Fall.

Gifhorn. Ihre 22 Mitschüler wurden für zwei Wochen in häusliche Quarantäne geschickt. Der Inzidenzwert liegt derzeit im Kreis Gifhorn bei 48,7.

An der Fritz-Reuter-Realschule in Gifhorn hat sich eine Schülerin mit dem Corona-Virus angesteckt. Das teilt der Landkreis am Mittwoch mit. Die Schülerin besucht derzeit die 8. Klasse, das Gesundheitsamt hat die Ermittlung der Kontaktpersonen abgeschlossen. Ihre 22 Mitschüler werden als Kontaktpersonen der Kategorie 1 (K1) geführt, weshalb gemäß der Richtlinien des Robert-Koch-Instituts eine häusliche 14-tägige Quarantäne veranlasst wurde.