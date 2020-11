Schlaganfall-Hilfe: Gifhorner Stroke Unit „irreführend“

Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe als Fürsprecherin der Patienten hat sich in die Diskussion um die Versorgungsqualität von Patienten durch die nicht zertifizierte Stroke Unit des Helios-Klinikums eingeschaltet. Sprecher Marie Leiste nannte „die Antworten von Klinikum und Landkreis aus unserer Sicht nicht befriedigend“. Medizinisch verantwortlich für die Kriterien zur Zertifizierung einer Stroke Unit ist die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft als medizinische Fachgesellschaft.

Die Stiftung teilt dazu mit: „Hintergrund ist die Darstellung der Klinik auf ihrer Website, in der sie die Leistungen ihrer „Stroke Unit“(Schlaganfall-Einheit) beschreibt, obwohl diese Einheit gar nicht als solche zertifiziert wurde. Die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft als medizinische Fachgesellschaft und die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe als Fürsprecher der jährlich rund 270.000 Schlaganfall-Patienten in Deutschland nehmen seit vielen Jahren gemeinsam die Zertifizierung und Re-Zertifizierung von Stroke Units vor. 1994 eröffnete die erste Stroke Unit in Deutschland, Stand heute sind 329 Stationen als Stroke Units zertifiziert.

Kriterien für Zertifizierung als Stroke Unit sind anspruchsvoll

Die akute Schlaganfall-Versorgung in Deutschland ist damit fast flächendeckend hervorragend. Heute können rund doppelt so viele Menschen einen Schlaganfall überleben wie noch vor 25 Jahren. Der Kriterienkatalog für eine Zertifizierung ist anspruchsvoll und umfangreich. Er umfasst sowohl Kriterien für die Struktur-, als auch die Prozessqualität. Er beschreibt dezidiert, welche Qualifikationen im ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Personal vorhanden sein müssen. Darüber hinaus umfasst der Katalog Mindestanforderungen an die apparative Ausstattung und trifft konkrete Aussagen über die Verfügbarkeit von Personal und Technik.

Nur eine zertifizierte Stroke Unit bietet den „Goldstandard“ der Versorgung

Die Kriterien einer Zertifizierung werden durch die Stroke-Unit-Kommission der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft laufend überprüft und aktualisiert. Sie spiegeln den aktuellen Stand von Wissenschaft und Forschung wider. Deshalb müssen zertifizierte Stroke Units durch regelmäßige Re-Zertifizierungen nachweisen, dass sie mit diesen Erkenntnissen mitgehen und Schlaganfall-Patienten nach dem so genannten „Goldstandard“ behandeln, also mit den erwiesenermaßen besten, derzeit verfügbaren Methoden und Strukturen.

Das Zertifikat ist somit das wichtigste Qualitätssiegel für Schlaganfall-Stationen. Die Erklärung der Klinik, dass eine Zertifizierung nicht verpflichtend und der Begriff Stroke Unit somit nicht geschützt sei, entspricht der Wahrheit. Formal betrachtet ist die Darstellung der Klinik auf ihrer Website also legitim, aus Sicht der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe ist sie jedoch irreführend. Die Darstellung suggeriert eine Zertifizierung und widerspricht somit den Anforderungen an eine transparente Patienteninformation. Das Stroke-Unit-Zertifikat ist ein Qualitätsversprechen gegenüber Patienten, auf das sie sich verlassen können müssen.

Für Patienten sind bloße Qualitätsversprechen nicht überprüfbar

Die fehlende Transparenz muss nicht bedeuten, dass eine Schlaganfall-Behandlung in der Helios Klinik Gifhorn schlechter ist als in einer vergleichbaren, zertifizierten Stroke Unit. Für den Patienten ist dies jedoch nicht überprüfbar. Aus diesem Grunde haben sich Fachgesellschaft und Patientenvereinigung auf gemeinsame, verpflichtende Qualitätskriterien geeinigt. Das Zertifikat ist objektiver Ausdruck der Erfüllung dieser Kriterien. Im Straßenverkehr reicht es nicht aus, zu behaupten, ein Auto fahren zu können. Der Fahrer muss dies durch einen Führerschein legitimieren können. Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe ist der Ansicht, dass dieses Prinzip auch für Stroke Units gelten sollte.

Die dem Landkreis Gifhorn nächstgelegenen Kliniken mit zertifizierter Stroke Unit sind das Klinikum Wolfsburg, das Städtische Klinikum Braunschweig und das Allgemeine Krankenhaus Celle. Zu welcher Stroke Unit ein Patient gebracht wird, entscheidet der Rettungsdienst auf Basis der Rahmenbedingungen, die der Landkreis in seiner Zuständigkeit festlegt.“