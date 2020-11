Gifhorns Stromversorger FEAG hält an Aktionärstreffen fest

Ohne Gastredner und Bewirtung wie noch 2019 in der Stadthalle Gifhorn mit dem früheren Außenminister Sigmar Gabriel muss die Aktionärsversammlung der Fallerslebener Elektrizitäts AG in diesem Jahr stattfinden.

Den üblichen Termin für ihre Hauptversammlung am letzten August-Donnerstag des Jahres hatte die Fallerslebener Elektrizitäts Aktiengesellschaft FEAG coronabedingt abgesagt. Damals machte die Pandemie Sommerpause. Zum Ausweichtermin am Donnerstag, 26. November, gilt wegen erhöhter Fallzahlen der Teil-Lockdown. Doch diesmal will es der Vorstand um Ulrich Lange (Brome) wissen: „Nach derzeitigem Stand findet die Hauptversammlung wie geplant am 26. November im Congress-Park in Wolfsburg statt“, teilt Sprecherin Birgit Wiechert mit.

Dazu würden alle behördlichen Vorgaben des bestehenden und bestätigten Hygienekonzeptes umgesetzt. Die Aktionäre kommen aus der ganzen Region, darunter viele Bürgermeister Die FEAG beschränke sich bei der HV darauf, die in den Satzungsbestimmungen festgelegten notwendigen Beschlüsse herbeizuführen, so Wiechert. Die Festrede eines Gastredners – 2019 war es der frühere SPD-Außenminister Sigmar Gabriel – sowie die anschließende Bewirtung entfielen. Die Veranstaltung sei nur Aktionären vorbehalten. Online bestehe zudem die Möglichkeit, eine Vollmacht zu erteilen, so dass eine persönliche Anwesenheit nicht notwendig werde. Die Aktionärsversammlung birgt ein gewisses Risiko. Die 2100 Aktionäre stammen aus der weiteren Region der Landkreise Gifhorn und Helmstedt, der Stadt Wolfsburg sowie Teilen Sachen-Anhalts. Viele Kommunen sind normalerweise durch ihre Bürgermeister vertreten.