Kaum war sie vor zwei Jahren erschienen, da war die erste Auflage der Monografie „Gifhorner Juden im Nationalsozialismus“ des Gifhorner Historikers Prof. Dr. Manfred Grieger auch schon vergriffen. So groß war das Interesse der Bevölkerung an diesem Thema.

„Umso mehr freue ich mich jetzt darüber, dass wir nun eine zweite, erweiterte Auflage präsentieren können. Sie entspricht dem neuesten Forschungsstand und ruft hoffentlich ein ähnlich großes Interesse hervor,“ sagt Bürgermeister Matthias Nerlich bei der Buchvorstellung. Diese fand wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen diesmal ohne Publikum statt.

Neue Dokumente tauchen nach Hinweisen aus den USA auf

Nachdem aus den USA Hinweise auf eine vergessene Schwannecke-Tochter eingegangen waren und neue Dokumente und Unterlagen zugänglich wurden, habe die Stadt den Historiker mit einer Überarbeitung und Ergänzung seines 2018 erschienenen Buches beauftragt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. „Niemand, der durch die Nationalsozialisten Verfolgung und Leid erfahren hat, soll vergessen werden“, sei das Handlungsmotiv Griegers.

Dank einiger Unterlagen aus privater Hand und des Kontaktes zu zwei Töchtern der 1905 in Müden/Aller geborenen Martha Schwannecke konnte deshalb auch ihre Biographie in die Darstellung einbezogen werden. Sie galt als jüdischer „Mischling I. Grades“. Während des Krieges war ihr Mann zur Wehrmacht eingezogen worden und sie habe große Angst gehabt, zusammen mit ihren sechs Kindern „abgeholt“ zu werden.

Schreiben von Frieda Samuel vom August 1942 zeugt von Diskriminierung

In der Familie hatte sich auch ein Schreiben von Frieda Samuel vom August 1942 erhalten. Dieses enthält Hinweise auf die alltägliche Diskriminierung der vollkommen zurückgezogen lebenden Frau, zeugt aber auch von ihrem konkreten Wissen um die in Hamburg vollzogenen Deportationen. Ebenfalls aus Privatbesitz stammt ein Brief-Konvolut der in Auschwitz ermordeten Gifhorner Jüdin Bertha Müller. Es bietet tiefe Einblicke in die Lebenssituation und Gefühlslage einer Frau, die von Gifhorner Amtsträgern der Strafverfolgung ausgeliefert wurde. Durch die Heranziehung von Meldeunterlagen konnte Grieger darüber hinaus Datierungen präzisieren.

Die zweite Auflage des Buches ist nicht nur in Buchform erhältlich. Ab Montag, 9. November ist sie auch als Online-Publikation auf der Homepage des Stadtarchives unter der Rubrik „Publikationen“ als PDF-Datei abrufbar. „Wir machen das Buch online kostenfrei für jedermann zugänglich und setzen auf diese Weise unsere kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte fort“, erläutert Nerlich den Grund, in der Präsentation neue Wege zu gehen. „Unser Angebot richtet sich gerade auch an die Gifhorner Schulen.“ Zur elektronischen Publikation gelangt man über diesen Link: www.stadt-gifhorn.de/sv_gifhorn/Lebenswert/Stadtarchiv/Publikationen

Ab Montag online als PDF verfügbar, ab Dienstag in der Bücherei ausleihbar

Das Buch „Gifhorner Juden im Nationalsozialismus – Diskriminierung, Ausgrenzung, Deportation und Überleben“ ist in einer gedruckten Version ab Dienstag, 10. November, in der Stadtbücherei Gifhorn ausleihbar.

Im Stadtarchiv Gifhorn stehen die der Darstellung zugrundeliegenden Unterlagen obendrein in Kopie bereit, so dass man sich auch mit einzelnen Aspekten der Geschichte vertiefend beschäftigen kann. Für weitere Informationen können sich alle Interessierten telefonisch unter (05371) 932154 oder per Mail an die Mitarbeiter des Stadtarchivs wenden: stadtarchiv@stadt-gifhorn.de.