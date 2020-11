Erleichterung und Freude – so könnte man die Stimmung der Gifhorner in den USA und der hier im Kreis lebenden Amerikaner zusammenfassen. Sie alle hatten auf einen Wahlsieg Joe Bidens gehofft.

Harriet Pape, Los Angeles

„Biden ist unser neuer Präsident und Harris Vizepräsidentin. Das alleine, eine Frau und dazu noch farbig, ist schon mal genial!“, schreibt die Ex-Leiferderin Harriet Pape, die mit ihrem Mann Sven, einem Ex-Calberlaher, und ihren beiden Töchtern in Los Angeles lebt. „Als Sven und ich im Fernsehen die Nachrichten geschaut haben, dämmerte es mir allmählich, dass ich mir jetzt weniger Sorgen machen muss.“ Gefeiert wurde mit großen Portionen Eis für die ganze Familie.

Denn die vergangenen vier Jahre seien sehr vom politischen Tun des Präsidenten Donald Trump bestimmt gewesen. „Ich habe täglich Podcasts gehört, um auf dem Laufenden zu bleiben. Das brauche ich ab dem 20. Januar nicht mehr!“ Die Familie hatte sich laufend Gedanken um ihren Status gemacht. „Wir sind Immigranten und mussten unsere Green-Card direkt nach den Wahlen 2016 erneuern lassen, da waren wir schon etwas nervös. Der Stress fällt erst mal weg.“

Leider zeige das aktuelle Wahlergebnis aber auch, dass es noch viele verblendete Amerikaner gebe, die weiterhin an Trump und seiner Politik festhielten. „Da ist schon ein bitterer Beigeschmack“, so Harriet Pape. Biden habe viel zu tun, um zu korrigieren, was Trump „verbockt“ habe – angefangen bei der Corona-Pandemie. „Die nächsten vier Jahre werden kein Zuckerschlecken, aber es ist ein guter Anfang!“

Lisa und Stefan Eggershausen, Knesebeck

„Wir sind froh, dass der Alptraum Trump nach vier Jahren zu einem Ende gekommen ist“, sagt Stefan Eggershausen aus Knesebeck, „denn diese vier Jahre spiegelten nicht das Amerika wider, das wir kennen.“ Er hat die vergangenen 30 Jahre mit seiner vierköpfigen Familie bei Denver in Colorado gelebt, diesen Sommer ist er mit seiner amerikanischen Frau Lisa und dem elfjährigen Sohn in seine alte Heimat gezogen, um mehr Zeit für seine Eltern zu haben. Die drei erwachsenen Töchter leben weiter in den USA. Das Paar sei am Samstag noch bis 3 Uhr nachts aufgeblieben, um die Reden von Biden und Harris zu hören. Die Tage davor seien eine Zeit des Mitfieberns gewesen. Der 54-Jährige durfte mit seiner deutschen Staatsangehörigkeit nicht wählen, aber die 52-jährige Lisa Eggershausen hatte die Briefwahl von Knesebeck aus genutzt. „Es ist ein Tag der Freude und der Erleichterung“, sagt sie, „es fühlt sich an, als könnte ich nach vier langen Jahren wieder atmen.“ Sie ist dem Staat Colorado dankbar, dass er es so einfach und sicher mache, aus dem Ausland wählen zu können. „Vielen Dank auch an alle Aktivisten und Wähler, die dazu beigetragen haben, eine Rekordwahlbeteiligung zu erreichen.“

Stefan Eggershausen sei anfangs in den USA politisch eher republikanisch eingestellt gewesen – etwa wie Christdemokraten hierzulande. Aber die Republikaner hätten sich in den vergangen Jahrzehnten radikal verändert – „da kann man nur den Kopf schütteln“, sagt er. Der Riss ziehe sich durch etliche Freundschaften, auch er habe den Kontakt zu einigen abgebrochen. „Ich verstehe nicht, wie sie einen Rassisten und Sexisten unterstützen konnten.“

Helga Weiss, Isenbüttel

„Alle zelebrieren und freuen sich jetzt“, jubelt Helga Weiss aus Isenbüttel, „die Welt kann aufatmen.“ Sie hat selbst rund 20 Jahre in Kalifornien gelebt – ihre beiden Töchter und vier Enkel sind weiterhin in den USA und haben mitgewählt. „Ich habe immer gedacht, dass es Biden schafft“ – und sie hat Recht behalten. Die Zeit bis zur Entscheidung sei allerdings zermürbend gewesen – „irgendwann reicht es einem“. Nun erhoffe sich die 72-Jähre viele Neuerungen, vor allem im Gesundheitswesen sowie in Sachen Umweltschutz.

Tom Meier, Wisconsin

Tom und Sohn Matthias Meier lebten bis vor kurzem in Isenbüttel, jetzt in Wisconsin. Foto: Privat

Gefeiert wird auch bei Esther, Tom und dem zehnjährigen Sohn Matthias Meier – erst vor wenigen Jahren ist die zweistaatliche Familie (er US-Bürger, seine Frau Deutsche, der Sohn beides) von Isenbüttel in den Swing-State Wisconsin gezogen. Per Messenger schreibt Tom aus den USA: „Die ganzen letzten Tage waren meine Frau und ich ziemlich angespannt. Ich habe alle paar Minuten aufs Smartphone geguckt um die Wahlergebnisse zu checken. Mit wachsendem Optimismus konnten wir erleben, wie immer mehr Stimmen für Biden gezählt wurden. Ich bin stolz darauf, als Wisconsin diesmal Biden gewählt hat.“ Er fühle sich erleichtert.

Nun erhofft sich die Familie „eine Zeit der Heilung“. Tom Meier: „Ich glaube, Biden wird versuchen, die Nation wieder zusammenzubringen. Die heiße Hassrhetorik aus der Trump-Ära wird hoffentlich nicht mehr die öffentliche Diskussion dominieren. Biden und Harris werden wie Salbe auf einer Wunde sein, hoffe ich.“

Esther und Tom Meier meinen, die Demokratie sei in den USA in Gefahr gewesen, aber diese sei nun gebannt. „Wir erhoffen, dass die Beziehung zwischen den USA und Deutschland nun auch wieder zur Normalität zurückkehren kann. Mit Biden wird das komplett anders sein.“ Und: „Ich glaube, in diesen unsicheren Zeiten, wo wir eine globale Pandemie erleben, brauchen wir Stimmen der Vernunft.“ Und zwar mit Blick auf Klimawandel und Rassismus, zum Beispiel. Tom: „Mit einer Frau mit multikulturellen Hintergrund als Vize-Präsidentin ist dies eine historische Wahl. Nicht nur für Frauen und für ‚people of color‘ ist dieser Moment ein triumphaler Moment. Das sollte gefeiert werden. Wir feiern mit.“