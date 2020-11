Gifhorner Inzidenzwert bei 85,5 – Polizei löst private Feier auf

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Gifhorn steigt weiter. Am Montagvormittag lag laut Landesgesundheitsamt die 7-Tage-Inzidenz bei 85,5. Derzeit aktiv an Corona erkrankt in kreisweit 240 Menschen. Allein am Wochenende sind mehr als 40 Fälle dazu gekommen. Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie 615 Menschen positiv getestet

Private Feier in der Blumenstraße gegen 2.15 Uhr von der Polizei beendet Nach Angaben des Landkreises Gifhorn muss aufgrund des aktuellen Inzidenzwertes im Schulunterricht der Sekundarstufe 1 und 2, also ab der 5. Klasse, ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Diese Pflicht gilt außerdem in der Fußgängerzone der Stadt, auf den Parkplätzen des Einzelhandels und auf dem mittwochs und samstags stattfindenden Wochenmarkt. Wie angekündigt, hat auch die Gifhorner Polizei verstärkt die Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landkreises kontrolliert. Bereits in der Nach von Freitag auf Samstag wurde gegen 2.15 Uhr in der Blumenstraße in Gifhorn eine Ruhestörung gemeldet. Ursache der nächtlichen Störung der Nachtruhe war eine Privatfeier mit 11 Personen in einer Wohnung, berichtete Polizeisprecher Thomas Reuter. Die Beamten beendeten die Feier und sprachen den Teilnehmern im Alter von 15 bis 23 Jahren ein Platzverweis aus. Jugendlichen und Erwachsenen stammten aus Gifhorn, Sassenburg und Meinersen. Sie erwartet nun ein Bußgeld vom Landkreis Gifhorn nach der Corona-Schutzverordnung. Unterwegs war die Polizei auch auf dem Wochenmarkt. Dort gilt zu Marktzeiten generell eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Die Beamten registrierten einzelne Verstöße. Die Personen wurden auf die Tragepflicht hingewiesen und mündlich ermahnt. Polizei kontrolliert Hygienemaßnahmen bei Gottesdiensten Am Sonntag kontrollierte die Polizei nach Hinweisen auf eine mögliche Missachtung der Corona-Schutzmaßnahmen zwei Kirchen im I.Koppelweg und in der Neubokeler Straße in Gifhorn. Im Außenbereich der Gebäude konnten vor und nach dem Gottesdienst keinerlei Beanstandungen bezüglich der Hygienemaßnahmen festgestellt werden. Die Kirchen verfügen über ein Hygienekonzept, das entsprechend umgesetzt wird, so die Polizei. Der Landkreis Gifhorn hat angesichts der steigenden Infektionszahlen und der damit verbundenen Quarantänemaßnahmen seine Onlinehilfsbörse zur Nachbarschaftshilfe erneut aktiviert. „Bei uns ist keiner alleine. Es ist wichtig, die Versorgung der Bürger zu sichern. Schon im März hat sich gezeigt, wie gut die Nachbarschaftshilfen funktionieren können und daran knüpfen wir wieder an“, betont Landrat Andreas Ebel die Notwendigkeit des Onlineangebotes und ergänzt: „Ich danke im Vorfeld all den engagierten Personen, die erneut ihre Hilfen für ihre Mitmenschen anbieten.“ Landkreis Gifhorn aktiviert Onlineportal für Nachbarschaftshilfe Damit das Angebot der Nachbarschaftshilfen funktioniert, können sich Bürger online auf der Internetseite www.gifhorn.de und dort auf der Kachel „Corona“, #gemeinsamstark als Helfer registrieren. Sofern ein Bedarf in der nahen Umgebung aufkommt, werden sie durch die Ehrenamtskoordinatorin Stephanie Manske entsprechend vermittelt. Hilfesuchende können sich ebenfalls online anmelden. „Vielleicht kostet es den ein oder anderen Überwindung, sich als Hilfesuchender zu melden. Aber wir können wirklich nur empfehlen, sich zu melden und die Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Gifhorn anzunehmen“, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel. Weitere Fragen zum Angebot der Nachbarschaftshilfe erhalten Sie auch telefonisch unter (05371) 82 783 oder per E-Mail an stephanie.manske@gifhorn.de