Vor einem Jahr stand der Museumsverein Böckwitz vor dem Aus – doch dem neuen Vorstandsteam um die Vorsitzende Verena Treichel ist es gelungen, quasi fast in letzter Minute die Vereinsarbeit wieder aufleben zu lassen.

Über die Arbeit im Museumsverein, über das Engagement des jungen Teams berichten voraussichtlich am Montagabend die Tagesthemen. Das teilte der Verein auf seiner Facebookseite mit. „Ja, wir sind ganz gespannt“, erzählte Verena Treichel am Nachmittag. Der MDR habe die Arbeit des Vereins begleitet. Die Tagesthemen-Redaktion knüpft damit an die Berichterstattung am 9. November 2019. Vor einem Jahr endete der Beitrag mit der ungewissen Zukunft des Museumsvereins. Heute Abend soll nun über die gelungene Wiederbelebung berichtet werden.

Dazu heißt es auf der Facebookseite: #geschichte #freiheit #gruenesband #heimat #ehrenamt #gegendasvergessen #gemeinsamstark Das sind nur einige der Themen und Schlagwörter, die uns Mitglieder immer wieder motivieren, uns für das Grenzmuseum zu engagieren. Diese Punkte sind auch der Redaktion der tagesthemen aufgefallen. So durften wir in der letzten Wochen gemeinsam mit einem Team vom MDR Einblicke in unsere „Arbeit“ dokumentieren. Leider aufgrund der Corona Vorgaben in sehr eingeschränktem Umfang und nur mit einzelnen Personen .Es macht uns „ein wenig Stolz“ und wir fühlen uns durch das Interesse sehr wertgeschätzt. Dazu kommt noch die Spannung, wie der Bericht in den tagesthemen am Ende aussehen wird.

