Auftrag für Gifhorner Ampelblitzer geht raus

Anfang 2021 soll der geeichte Ampelblitzer für Tempo- und Rotlichtverstöße an der Christinenstiftkreuzung in Betrieb gehen.

Für Rotlichtsünder auf der Bundesstraße 188 wird es an der Gifhorner Christinenstiftkreuzung ernst. „Anfang 2021 wird die Anlage geeicht an den Landkreis Gifhorn übergeben“, kündigte Erster Kreisrat Thomas Walter auf Anfrage an. Die Messstation wird den Verkehr auf der Bundesstraße auf den Doppelspuren in beide Fahrtrichtungen überwachen und sowohl Tempo- als auch Rotlichtverstöße registrieren. Viele Fahrer ignorieren, dass sie sich in einem Innerortsbereich mit Tempo 50 befinden.

Die Anlage wird von einem Unternehmen aufgestellt und betrieben. Es reicht die erfassten Daten zur amtlichen Bearbeitung an die Bußgeldstelle der Kreisverwaltung weiter. Die Christinenstiftkreuzung ist trotz Ampel ein Unfallschwerpunkt Nachdem die Angebotsfrist am Dienstag abgelaufen sei, würden die Unterlagen bereits geprüft, teilte Walter mit. Nach vergaberechtlicher Freigabe und gesetzlicher Wartefrist werde der Auftrag so schnell wie möglich vergeben. Für den Kreis geht es nicht allein um erhöhte Sicherheit an dem Unfallschwerpunkt Christinenstiftkreuzung. Als angenehmer Nebeneffekt sind auch Einnahmen aus Bußgeldern in sechsstelliger Höhe für den öffentlichen Haushalt prognostiziert. Die Betreiberfirma erhält Fallpauschalen.