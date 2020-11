Corona: 7-Tage-Inzidenz steigt in Gifhorn auf 84,4

Eine gebrauchte Atemschutzmaske liegt in Meinersen an der Hauptstraße im Laub.

Die Sieben-Tage-Inzidenz von Corona-Infektionen erhöht sich am Mittwoch im Kreis Gifhorn wieder leicht auf 84,4 – der Wert liegt um 3,4 höher als am Vortag. Diesen meldete die Kreisverwaltung am Mittwochmorgen und ist der maßgebliche für die einzuhaltenden Beschränkungen für Werte über 50 und wird vom Landesgesundheitsamt in Hannover ermittelt.

Die leichte Steigerung resultiert aus der relativ hohen Zahl an Neuinfektionen am Dienstag: 34. Damit haben sie mittlerweile 660 Menschen im Kreis mit dem Virus infiziert, 378 davon gelten als Genesen, sieben sind gestorben. Aktive Fälle gibt es derzeit 275. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 5027 Tests vorgenommen worden.