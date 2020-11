Gifhorner im Kreis begehen Volkstrauertag ohne Rahmenprogramm

Wasbüttels Bürgermeister Hartmut Jonas vor dem Kranz am Ehrenmal auf dem Friedhof in Gedenken an die Gefallenen der beiden Weltkriege.

Wasbüttel. So hält auch in Wasbüttel Bürgermeister Hartmut Jonas eine kurze Rede. In den Dörfern im Kreis wird ein Kranz niedergelegt.

Glockenläuten, musikalische Untermalung des Posaunenchors, Lieder vom Gemischten Chor – all das gab es am Sonntag in Wasbüttel nicht. Denn angesichts der Corona-Pandemie fielen Gedenkfeiern aus, in kleinem Rahmen legten Gemeindechefs einen Kranz nieder. Alte Traditionen, die dem Gedenken an die Verstorbenen der beiden Weltkriege einen würdigen Rahmen verliehen, mussten dieses Jahr auf Eis gelegt werden. Zuschauer mussten in den meisten Fällen diesmal Zuhause bleiben.

Erinnern an Kriegsopfer, aber auch die, die auf der Flucht und durch Gewalt starben In Wasbüttel kamen sie vereinzelt. Vier Bürger und vier Ratsmitglieder lauschten den Worten von Bürgermeister Hartmut Jonas am Ehrenmal auf dem Friedhof, alle mit Maske und mit ausreichend Abstand. „Am 8. Mai 1945 schwiegen die Waffen in Europa. Das ist 75 Jahre her. Immer weniger Menschen können sich daran noch erinnern“, leitete Jonas seine kurze Rede ein. Er wolle nicht nur den Opfern bei beiden Weltkriege gedenken, sondern allen, die auf der Flucht oder unter Gewaltbereitschaft starben. „Besonders in Zeiten von Corona sollten wir nicht schweigen, sondern unsere Stimme erheben“, sagte Jonas. Was sonst mit musikalischer Begleitung, einer Andacht des Pastors und einer Rede des Bundespräsidenten, die ein Jugendlicher vorträgt, zur Tradition gehört, blieb gestern stumm. Nach fünf Minuten war die stille Gedenkveranstaltung vorbei. In einigen Dörfern veranstalteten die Kirchengemeinden am Volkstrauertag Friedensgottesdienste.