Zu einem Küchenbrand in der Ausbütteler Siedlung rückten am Mittwochmittag mehrere Feuerwehren der Samtgemeinde Isenbüttel aus.

Pünktlich zum Mittagessen um 12 Uhr ging es am Mittwoch in Ausbüttel schief. In einem Einfamilienhaus in der Siedlung Lange Straße kam es zu einem Küchenbrand . Für die Feuerwehren der Samtgemeinde Isenbüttel ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Die meisten Aktiven sind zu dieser Zeit in der Arbeit.

Dennoch konnte sich Einsatzleiter Harald Schönhoff von der Feuerwehr Ribbesbüttel auf genügend Ressourcen stützen. Löschkräfte aus Isenbüttel, Vollbüttel und sogar aus Wasbüttel eilten nach Ausbüttel. Alle Familienmitglieder kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus Dort hielt sich das Ausmaß des Feuers in Grenzen: Die Familienmitglieder hatten die Flammen gerade noch selbst ersticken können. Die Feuerwehr schaute im Gebäude nach dem Rechten. Vor allem aber kümmerten sich die Brandschützer zusammen mit den Besatzungen mehrerer Rettungswagen um die völlig aufgelösten Bewohner . Alle blieben unverletzt, kamen aber sicherheitshalber zur Beobachtung ins Krankenhaus. Rauchgasvergiftungen auszuschließen war ebenso wichtig wie die Beruhigung der geschockt wirkenden Kinder, Frauen und Männer.