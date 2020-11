Das Pastor-Bammel-Haus in der Schulstraße, eine Flüchtlingsunterkunft in Brome.

Weitere Infizierte in Osloßer Pflege- und Bromer Flüchtlingsheim

Im Pflegeheim in Osloß, in dem vor einer Woche bekannt wurde, dass sich zwei Pflegekräfte sowie ein Bewohner mit dem Corona-Virus angesteckt hatten, kam im Zuge der zweiten Abstriche noch ein weiteres positives Ergebnis heraus: Eine weitere Bewohnerin hat sich ebenfalls infiziert. Das teilt der Landkreis in einer Pressemitteilung von Freitag mit.

Ebenfalls eine zusätzlich Infizierung meldet das Gifhorner Gesundheitsamt für die Flüchtlingsunterkunft Pastor-Bammel-Haus in Brome: Der Bewohner werde wie die anderen auf die Quarantänestation der Unterkunft Ehra-Lessien verlegt, heißt es in der Mitteilung. Die weiteren Bewohner im Pastor-Bammel-Haus seien negativ getestet worden. Von den zwölf bereits infizierten Personen, seien drei erneut positiv getestet worden, neun seien mittlerweile genesen . „Somit befinden sich derzeit vier Personen auf der Quarantänestation", schreibt Pressesprecher Jan-Niklas Schildwächter. Das Coronavirus in Gifhorn und der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Gifhorn und in unserer Region: Corona in Gifhorn- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen Gute Nachrichten gibt es aus dem DRK-Kindergarten Schulstraße in Isenbüttel, wo aufgrund eines positiven Corona-Falls für drei Kita-Gruppen sowie die Kinderkrippe eine Quarantäne angeordnet war: „Der erste Abstrich ergab, dass alle Kinder negativ sind.“ Insgesamt meldete der Landkreis am Freitag 21 Corona-Neuinfektionen – nun immer basierend auf der Veröffentlichung des Landesgesundheitsamts. Damit stieg die Gesamtzahl auf 833 positiv getestete Personen nach 5.957 (+ 103) Tests seit März. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 62,9 (- 9,0).