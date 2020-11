52 mit Corona Infizierte lassen Inzidenz im Kreis Gifhorn steigen

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen im Landkreis Gifhorn steigt am Samstag auf 885. Das sind 52 Infizierte mehr als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz steigt ebenfalls: auf 78,7 nach 62,9 am Freitag. Das geht es einer Mitteilung des Landkreises Gifhorn hervor. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen beträgt 139.

Außerdem berichtet der Landkreis, dass an der Grundschule Wahrenholz sieben Schüler positiv auf Covid 19 getestet wurden. Dort gab es bereits am 12. November einen Corona-Fall in einer dritten Klasse. Für 21 Kinder und eine Lehrkraft ordnete das Gesundheitsamt Quarantäne bis zum 23. November an.