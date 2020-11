Es wird immer dröger: Coronabedingt muss die Stadt in der Vorweihnachtszeit 2020 ohne Adventskranz im Rathausfoyer auskommen. Stadt-Sprecher Christian Schnur bestätigte am Montag auf Anfrage, dass der Traditionstermin der Trachtentanzgruppe am Sonnabend vor dem ersten Advent ausfällt.

Seit Jahrzehnten hatten die Traditionspfleger in Gifhorner Festtagstracht dem Bürgermeister einen selbstgebundenen Kranz überreicht. Unter dem aufgezogenen Kranz unter Rathausdecke war Platz für beschwingte Tänze. Alles abgesagt, so Schnur: „Allein das Binden des Kranzes ist unter den aktuellen Vorgaben der Kontaktbeschränkungen nicht darstellbar.“ Das Coronavirus in Gifhorn und der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Gifhorn und in unserer Region: Corona in Gifhorn- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen