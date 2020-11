Verzeichnis bietet Hilfe auf der Spur der eigenen Vorfahren

Wo kommt meine Familie eigentlich her? Wer waren meine Vorfahren? Für die Gemeinde Meinersen ist jetzt ein Verzeichnis mit rund 8500 Namen aus vier Jahrhunderten auf 274 Seiten im historischen Archiv einsehbar. In mehr als 20 Jahren trug Ernst Weck , bekannt als Familien- und Höfeforscher , diese Sammlung zusammen. „Und wir konnten dank dieser Daten schon weiterhelfen, wenn sogar die Internet-Plattform Ancestry passen musste“, ist Archivleiter Normann Schruwe besonders stolz. Die Druckkosten für den Band trug die Samtgemeinde .

Primärdaten wie Kirchenbücher, Sterbescheine und Urkunden sind wichtig für die Familienforschung

Angefangen hatte alles in der eigenen Familie, die Weck im Jahr 1590, damals noch „Vägk“ geschrieben, aufspürte: „Das allerdings in Ostpreußen – dort wurde ab 1938 alles gut auf Mikrofilm angelegt. Meine Neugier wurde geweckt. Also ging es bei den Vorfahren meiner Frau im Ammerland weiter.“ Über die Nachforschungen in der Gemeinde ab 1670 wuchs die Datensammlung, doch zuerst fertigte Weck eine Höfe-Chronik an.

„Wichtig bei der Namens- und Familienforschung sind die Primärdaten : Das sind Kirchenbücher, Urkunden, Kaufverträge, Sterbescheine, Einträge in Standesämtern oder Eheverschreibungen“, erläutert Weck. „Sekundärquellen wie Grabsteine können schon fehlerhaft sein.“ Vieles hat er aufspüren können. So ist der häufigste Name Voges/Voiges . 1874 wanderten gleich 17 Personen aus Ahnsen dieses Namens in die USA aus. Beziehungen zu Nachbardörfern sind über Heiraten vermerkt und können dort weiterverfolgt werden.

Daten können Interessierte während der Öffnungszeiten im Archiv nachsehen

Besonders spannend sind aber die Zusatzbemerkungen aus den Quellen . In denen wird von tödlichen Unfällen nach Trunkenheit, dem nassen Tod in der Oker, Mord oder Hinrichtung berichtet. Klar, dass diese Sammlung lebendig ist und digital auch noch weiter wachsen kann und soll.

Interessierte, die Daten beisteuern möchten oder suchen , können sich unter ernst.weck@t-online.de melden oder während der Öffnungszeiten im Archiv nachsehen.