SPD Boldecker Land: Mehrere Neubauten in den Orten statt XXL-Kita

Wohin mit all den Kindern, die betreut werden müssen, wenn die Eltern arbeiten sind? Wie in vielen Kommunen des Kreises, fehlt es auch in der Samtgemeinde Boldecker Land an Plätzen. Aus diesem Grund hatte der Samtgemeinderat dem Neubau einer Kita samt Krippe auf einer 7500 Quadratmeter großen Fläche auf Tappenbecker Grund zugestimmt. Die SPD hatte aber schon damals Kritik geäußert, vor allem wegen der Nähe zu der entstehenden Tankstelle und der Hauptverkehrsstraße B 188. Jetzt bekräftigt der SPD-Ortsverein Boldecker Land in einer Pressemitteilung seine Bedenken gegen die „Zentralkita“, wie er sie bezeichnet.

Es fehlten derzeit 250 Betreuungsplätze, wie Samtgemeinderatsmitglied Ralf Prinke vorrechnet. Wegen der vielen Neubaugebiete werden es noch mehr werden. Der letzte Kita-Neubau wurde 2013 eröffnet, seither wurden Plätze in Containern in Tappenbeck aufgestockt und in anderen Einrichtungen nachverdichtet.

Die SPD Boldecker Land spricht sich gegen die geplante XXL-Kita östlich des Mühlenweges in Tappenbeck mit zehn Gruppen für 125 Kindergarten- und 75 Krippenkinder aus. Das widerspreche dem Prinzip „Kurze Beine – kurze Wege“ für Eltern aus den anderen Gemeinden Barwedel, Bokensdorf und Jembke. Daher sollten Kita-Neubauten nach Vorstellung der SPD an verschiedenen Standorten verteilt erfolgen. Zudem lehnt die Fraktion eine öffentlich-private Partnerschaft mit bis zu 30-jähriger Bindung ab, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Oberste Priorität habe für sie der Neubau für drei Krippen am Standort Silbersee neben dem Tennisplatz in Weyhausen. Das Grundstück gehöre bereits der Samtgemeinde. Das Gebäude könnte zunächst als Ersatz für die Containerlösung in Tappenbeck dienen.

SPD Boldecker Land macht Alternativvorschläge für andere Standorte

Für neue Kita-Einrichtungen hätten die Gemeinden der Samtgemeinde bereits Standortvorschläge unterbreitet. Als Beispiel nennt Prinke ein Grundstück zwischen den Neubaugebieten Klanze-Ost in Weyhausen und Tappenbeck-Süd, das Platz für zwei Krippen- und vier Kindergartengruppen hätte. Diese Fläche auf Tappenbecker Grund gehört derzeit einem privaten Eigentümer. Eine Umsetzung könnte in 2022 erfolgen. Ein weiteres Gebäude könnte in Osloß für zwei Krippen- und eine Kindergartengruppe am Soolschen Weg nördlich des Kindergartens entstehen. Die Fläche ist im Besitz der Gemeinde Osloß, auch hier könnte es erst 2022 losgehen, wenn die baurechtlichen Belange geklärt sind.

In Weyausen schwebt der SPD zudem eine neue Fläche im künftigen Neubaugebiet Klanze Nord für vier Kindergartengruppen vor. Der jetzige, zweigruppige Kindergarten in der Dorfmitte, der stark sanierungsbedürftig ist, könnte dann auf Vordermann gebracht und zu einer Kindertagespflege-Einrichtung für Tageseltern erweitert werden, so die Vorstellung.

Auch die Gemeinden Jembke mit einer Fläche neben der Kita beziehungsweise der Feuerwehr sowie Bokensdorf mit einem Grundstück am „Alten Reitplatz“ nördlich der Sportanlage seien bereit, so Prinke.

Samtgemeinde: Neubau verbindet Gemeinden Weyhausen und Tappenbeck

Das, was Prinke als „nachverdichtet“ bezeichnet, erörtert Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier im Detail. So sei 2018 in Barwedel ein nicht genutzter Gruppenraum in Betrieb genommen worden, wodurch 50 und damit doppelt so viele Plätze ermöglicht wurden. In Osloß sei erst Mitte September dieses Jahres eine Zusatzgruppe mit 25 Kindern durch den Umbau des Bewegungsraums etabliert worden. In Weyhausen ging im Oktober eine weitere Gruppe am Nachmittag in den Betrieb. „Die Kita Weyhausen ist die einzige Kita, die Halbtags-Betreuung anbietet, in allen anderen Kitas betreut die Samtgemeinde Boldecker Land dreiviertel und ganztags“, sagt Meier.

Der angestrebte Neubau östlich des Mühlenweges verbinde die Gemeinden Tappenbeck und Weyhausen, deren Kinder in der neuen Kita betreut werden können. Meier zufolge gebe es in Weyhausen als größte Gemeinde des Boldecker Landes auch den größten Engpass. Hier von einer „Zentralkita“ zu sprechen, hält Meier für falsch. „Es ist nicht angedacht, hier Kinder aus den anderen Gemeinden ,zentral’ zu betreuen, vielmehr wird das Angebot den Bedarf decken. Außerdem führt es voraussichtlich zu Entlastung anderer Einrichtungen, die zurzeit Kinder aus Weyhausen und Tappenbeck betreuen.“ Der Vorteil der Kombilösung aus Krippe und Kindergarten sei, dass Eltern mit mehr als einem Kind künftig Doppelwege vermeiden könnten.

Weitere Optionen für Neubauten nach Fertigstellung der XXL-Kita denkbar

Mit Fertigstellung des Neubaus sei das Thema Kinderbetreuung ohnehin längst nicht erledigt. „Einer weiteren Entwicklung in unseren Gemeinden stehen wir grundsätzlich positiv gegenüber.“ Heißt: Andere Grundstücke in den Ortschaften könnten später noch infrage kommen. Vielleicht die von der SPD angesprochenen Flächen? Meier bestätigt dazu, dass unter anderem Osloß seit Jahren und kürzlich auch Jembke ein Grundstück anbietet. Mit Tappenbeck sei die Samtgemeinde ohnehin in stetigen Abstimmungsgesprächen.

Nach der Vorstellung einer Machbarkeitsstudie im Sommer, in der fünf Krippen- und fünf Kindergartengruppen vorgesehen sind, habe der Samtgemeinderat letztlich geschlossen dafür gestimmt, erinnert Meier. Und hebt hervor: „Natürlich ist es unser Ziel, eine Einrichtung im Ort zu haben. Wenn das aber nicht funktioniert, sollte sie so liegen, dass Eltern ohnehin dran vorbeifahren.“