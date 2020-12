Hillerse bleibt 2021 wenig Spielraum für Projekte

Die 2500-Einwohner-Gemeinde Hillerse kann 2021 finanziell keine großen Sprünge machen. Der Finanzausschuss empfahl am Dienstagabend einstimmig den 3,2-Millionen-Euro-Etat für 2021 mit einigen Erleichterungen durch eine rund 50.000 niedriger angesetzte Umlage an die Samtgemeinde und einen um 70.000 Euro höher erwarteten Einkommensteueranteil der Gemeinde. Das Defizit soll unter Berücksichtigung einiger Wünsche aus dem Rat bei 200.000 Euro liegen.

Diese Anträge hatte der Finanzausschuss nach dem coronabedingt abgesagten Bauausschuss vorab diskutiert. So setze die SPD-Mehrheit eine Umfeldsanierung der Bushaltestelle am Rathaus für 20.000 Euro durch. Die Gemeinde kann laut SPD-Fraktionschef Philipp Raulfs von einem Förderprogramm des Regionalverbandes profitieren und auf 75 Prozent Zuschüsse setzen. Möglicherweise lasse sich der Rathauspark als Umfeld einbeziehen. CDU-Fraktionschef Martin Behm sagte, es gebe keinen Sanierungsbedarf.

Ladestation? Ja, aber am anderen Ende von Hillerse

Einigkeit bestand über einen Lückenschluss im Fußweg an der Dalldorfer Straße zwischen dem Feuerwehrhaus und der Zufahrt zum Gewerbegebiet Hirtenwiese für 40.000 Euro. Dort auch gleich für 80.000 Euro eine Querungshilfe zu bauen, wie von der CDU gewünscht, hielt die SPD- Mehrheit nicht für nötig. Solch eine Furt sei wenn überhaupt an Strecken mit höherem Fußgängerverkehr denkbar, also an der Hauptstraße oder an der Rolfsbütteler Straße als Schulweg, sagte Philipp Raulfs. Zudem bleibe abzuwarten, wie sich die Straßenführung entwickle, wenn das Gewerbegebiet wie geplant erweitert werde. Gemeinsam versuchen will man, das Ortsschild weiter an den Dorfrand versetzen zu lassen.

Den CDU-Antrag, am Haus der Vereine eine kommunale Ladestation für E-Autos und Fahrräder zu errichten, modifizierte die SPD mit einem Änderungsantrag so stark, dass CDU-Mann Behm am Ende nicht mehr zustimmen mochte. So will die SPD Raulfs zufolge private Betreiber investieren lassen. Für das Geschäftsmodell müsse die öffentliche Hand nicht mehr in Vorleistung gehen. Außerdem gehöre die Ladestation auf den Parkplatz des geplanten neuen Einkaufsmarktes, wo die meisten Nutzer zu erreichen seien. Behm sagte, falls der Markt am Schierkenweg Nordost überhaupt komme, könne dort eine zweite Ladestation entstehen. Doch darauf ließ sich die SPD mit ihrer Mehrheit nicht ein.