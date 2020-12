Neue Flutlichtanlage erhellt Sportzentrum Süd in Gifhorn

Gifhorns Sportzentrum Süd ist seit September deutlich besser ausgeleuchtet. Auf dem B-Platz wurde eine neue Flutlichtanlage installiert. Die eingesetzten LEDs ermöglichen laut Bürgermeister Matthias Nerlich und Marco Momberg vom Sportfachbereich der Stadt im Vergleich zu Halogenstrahlern eine 75-prozentige Stromersparnis. Gegenüber Metalldampflampen verbrauchen sie 30 Prozent weniger Energie. Dieselben Leuchtmittel wurden auch am A-Platz an zwei Masten mit vier Strahlern oberhalb der Tribüne eingesetzt. „Damit wird lockeres Training möglich“, so Nerlich.

Die neue Flutlichtanlage auf dem B-Platz des Sportzentrums Süd. Foto: Daniela König Der Grund für die 130.000-Euro-Investition sei dem Bürgermeister zufolge, dass es in der Vergangenheit immer wieder zu Engpässen für die Fußballer des MTV und TC Gifhorn gekommen war. Um die Plätze besser auszunutzen und den im Dunkeln verschwundenen B-Platz bespielbar zu machen, war es an der Zeit, etwas zu tun. Der C-Platz ist indes noch nicht up to date. Laut Nerlich sei er im Sportstättenentwicklungskonzept berücksichtigt, das derzeit in der Fertigstellung sei und im Rat im 1. Quartal des kommenden Jahres beraten werden soll. Wo und was mit ihm passiert, wird sich dann zeigen.