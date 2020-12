Stadt Gifhorn bleibt am Thema Landesgartenschau dran

Kommt die Landesgartenschau nach Gifhorn? Ja, wenn es nach der Mehrheitsgruppe von CDU und Grünen im Rat der Stadt geht. Sie setzten sich mit ihrem Antrag durch, wenngleich auch nicht wie ursprünglich geplant. Zunächst war vorgesehen, dass im Haushalt des nächsten Jahres 50.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie eingeplant werden sollen. Geprüft werden sollte, ob die Landesgartenschau 2026 in Gifhorn ausgerichtet wird beziehungsweise die Stadt sich dafür bewirbt.

SPD und AfD kritisieren Kosten und befürchten Defizite

Jetzt konzentriert sich das Vorhaben zunächst auf eine Bürgerbefragung, die zeitgleich mit der Kommunalwahl im September nächsten Jahres stattfinden soll. Dann können die Gifhorner abstimmen, ob sie dafür oder dagegen sind, die Landesgartenschau in der Stadt auszurichten. Auch ein fester Zeitpunkt ist noch offen. In Frage kommt 2026 oder 2030. Frank Bühren (CDU) dazu: „Die CDU-Fraktion sieht in der Landesgartenschau die Chancen städtebauliche, soziale, ökologische und ökonomische Ziele in einem Projekt zu verbinden.“ Zudem werden Tourismus und Investitionen gefördert, Lebensqualität erhöht und Arbeitsplätze geschaffen. Bühren verweis auf den Allerpark in Wolfsburg, der durch die Landesgartenschau 2004 entstanden sei. Die CDU bewerte die Chancen höher als die Risiken dieses Vorhabens.

Das sah die SPD nicht so. Ulrich Stenzel warf der CDU vor, partiell den Blick für die Realität verloren zu haben. „Wer soll das leisten, wer soll das betreuen?“ fragte er und gab die Antwort selbst: Diese Personalressourcen seien nicht vorhanden. „Das Ding ist hier nicht zu stemmen“. Es gebe wichtigere Dinge als eine Machbarkeitsstudie. Jürgen Völke (ULG) zweifelte ebenfalls. „Ich weiß nicht, ob wir uns das antun sollten.“ Die ULG beantragte, die Bürgerbefragung vorzuziehen, das lehnte die Ratsmehrheit ab. Stefan Marzischewski-Drewes (AfD) mahnte solides Haushalten an und kritisierte die mit einer Landesgartenschau verbundenen Kosten. CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Reuter verwies auf das Beispiel Bad Iburg. Dort seien 800.000 Euro Überschuss erwirtschaftet worden. „Wenn man nichts mehr wagt, hat man von vornherein verloren.“

Interesse an der Landesgartenschau 2026 hat auch Wolfenbüttel. Dort ist es die SPD, die die Stadtverwaltung zu einer Machbarkeitsstudie aufgefordert hat. Die dortige Stadtratsfraktion sehe große Potenzial für eine nachhaltige Weiterentwicklung der Stadt, hieß es dort.

Ausgiebig diskutierte der Rat auch über das Thema Stadtentwicklung. Die Mehrheitsgruppe fordert die Verwaltung auf, unter anderem Informationen zu unterschiedlichen Szenarien der Bevölkerungsentwicklung sowie den damit verbundenen Einnahmen und Kosten zu liefern. Frank Bühren führte die Neubaugebiete Hohes Feld und Lehmweg an, die jetzt erleichterte Nachverdichtung auf vorhandenen Grundstücken und die Veränderungen auf dem Gelände des alten Krankenhauses. Vor diesem Hintergrund soll eine Diskussion um die Entwicklung Gifhorns bis zum Jahr 2030 angestoßen werden, um zu klären, welcher Bedarf an Schulen, Kindertagesstätten und anderen Einrichtungen entstehen könnte.

Wie viel Einwohner wird die Stadt Gifhorn 2030 haben?

Mit Blick auf einen Zusatzantrag der AfD, die zuerst festlegen wollte, ob Gifhorn 2030 eine konstante Einwohnerzahl hat oder moderat wächst, um dann zu beschließen wie weiter vorgegangen wird, stellte Bühren klar: „Wir sollten jetzt diesen ersten Schritt machen und können dann über den zweiten Schritt entscheiden, wie viel Einwohner die Stadt 2030 haben soll. So beschloss es der Rat, auf Anregung der SPD soll sich auch eine Arbeitsgruppe mit dem Thema befassen.