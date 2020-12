Weyhäuser Politik befasst sich mit Glasfaser und Maschgartenstraße

Seit Ende Mai gilt die Maschgartenstraße probeweise als unechte Einbahnstraße, um den Verkehr von der K 28 und B 188, der die Straße zu Stoßzeiten als Abkürzung nutzt, aus dem Wohngebiet rauszuhalten. Einmal hat die Gemeinde schon um drei Monate verlängert. Jetzt soll es ein halbes Jahr weiter getestet werden, sodass die Probezeit insgesamt auf ein Jahr hinausläuft.

Weniger Autos auf den Straßen in Corona-Pandemie: Verkehrsdichte derzeit nicht aussagekräftig

Das empfahl der Bau- und Planungsausschuss am Mittwoch in seiner Sitzung. Laut Vorsitzendem Reinhard Wessel (WBG) helfe die zeitliche Verlängerung, weitere Erkenntnisse zu sammeln, um später eine Entscheidung für eine dauerhafte Einrichtung als Einbahnstraße treffen zu können. Mit der zeitgleichen Verkehrszählung am Silbersee wollen die Weyhäuser beurteilen, ob sich der dichte Verkehr tatsächlich auflöst oder sich nur an andere Stelle verlagert.

Detlev Lempke (WGW) habe bereits mit Anwohnern gesprochen, die von einer Verbesserung seit der Proberegelung in ihrer Straße sprechen. Gleichwohl gab er zu bedenken, dass die aktuellen Werte nicht allzu aussagekräftig seien, weil durch die Corona-Pandemie ohnehin weniger Autos auf den Straßen unterwegs seien. Auch deshalb sei die Verlängerung wichtig. Einstimmig empfahl der Bauausschuss eine zeitliche Befristung um weitere sechs Monate bis 28. Mai 2021.

Weyhäuser Politik hat die Wahl zwischen Deutsche Glasfaser und Netservices mit Giffinet

Wie auch kürzlich Jembke, befasste sich jetzt auch die Weyhäuser Politik mit dem Thema Glasfaser. Zur Diskussion standen die Deutsche Glasfaser als Anbieter sowie die Netservices GmbH mit Giffinet. Auch hier machte der Ausschuss seine Entscheidung vor allem von der geringeren Anschlussquote und der schnelleren Umsetzung abhängig.

Damit fiel die Wahl auf die Deutsche Glasfaser: Sie verlegt Glasfaser bis ins Haus anbietet, sofern mindestens 40 Prozent der Haushalte einem Anschluss zustimmen (bei Giffinet würden 60 Prozent benötigt), und kann nach Erreichen im Prinzip sofort loslegen, ist also nicht wie Giffinet an zeitlich festgelegte Cluster gebunden, die nacheinander abgearbeitet werden. „Die Realisierbarkeit geht deutlich schneller, andere Gemeinden kooperieren auch mit dem Unternehmen“, sagt Wessel. Eine Bindungsfrist gebe es laut Bürgermeisterin Gaby Klose für die Haushalte nur für die ersten 24 Monate.

Ja zu 1. Änderung Klanze-Neufassung und Ablehnung eines Entenlaufsteges

Einen Entenlaufsteg am Regenrückhaltebecken vor dem Dorfgemeinschaftshaus möchte die Gemeinde aber nicht, der Ausschuss lehnte den Antrag eines Anwohners aus Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflichtgründen ab. „Wir müssen da schon gerecht bleiben. Wenn wir keine privaten Wege dort erlauben, dann auch keinen Entenlaufsteg“, argumentierte Martin Eisbrenner (parteilos). Einhellig votierte der Bauausschuss dafür, dass ein Großflächenrasenmäher als Ersatz für das jetzige, irreparable Gerät angeschafft wird.

Zudem empfahl die Politik die Auslegung des Entwurfs für die 1. Änderung des B-Plans Klanze-Neufassung und macht damit den Weg frei, dass vor allem die Apotheke ihren Neubau verwirklichen kann. Ursprünglich war dort ein Bürogebäude samt Parkhaus mit 400 Stellplätzen, die von VW vorgegeben worden seien, geplant. Das Büro wird dort aber nicht mehr gebaut. „Ob ein Parkhaus trotzdem kommt oder nicht, steht noch in den Sternen“, so Klose.