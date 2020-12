Vor dem Hintergrund sinkender Müllgebühren diskutiert die Kreispolitik einmal mehr eine Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft. Soll der Landkreis 2024 die Müllabfuhr als Eigenbetrieb oder zusammen mit Nachbarlandkreisen organisieren? Oder doch wie bisher unter Konzernen wie Remondis oder Alba ausschreiben?

Wenn die Kosten der Müllabfuhr 2021 sinken, gibt es dafür zwei Gründe: Leicht rückläufige Abfallmengen durch das 2018 eingeführte Abrechnungsprinzip mit Gebühr pro Leerung. Und Preisstabilität durch das 2016 erzielte Ausschreibungsergebnis.

Dass das Thema Abfallwirtschaft dennoch wieder auf der Tagesordnung steht, liegt an einem Ergänzungsbeschluss als Ergebnis der 2016 schon einmal geführten Rekommunalisierung-Debatte. Optionen der Abfallwirtschaft sollten erneut grundsätzlich geprüft werden. Und käme man jetzt zu dem Entschluss, die Müllabfuhr 2024 öffentlich zu organisieren, wären für dann fällige Millioneninvestitionen in zusätzliches Personal, einen eigenen Betriebshof und die riesige Fahrzeugflotte lange Vorlaufzeiten nötig. Selbst eine neuerliche europaweite Ausschreibung unter Privatanbietern will von langer Hand vorbereitet sein.

Ein Gutachten belegt: Rekommunalisierung ist teurer

Jedenfalls liegt mittlerweile ein Gutachten zu grundlegenden Fragen der Wirtschaftlichkeit und der Rekommunalisierung der Müllabfuhr im Schloss vor. Am Dienstag stellten die Macher das mehr als hundert Seiten starke Werk den Fraktionsvorsitzenden im Kreistag vor. Landrat Andreas Ebel hielt sich mit Auskünften zurück. Könnten doch detaillierte Kalkulationsgrundlagen Anbietern einen unlauteren Vorteil verschaffen. Bei aller Geheimnistuerei ist das Ergebnis des Gutachtens eindeutig ausgefallen. Ebel: „Eine Rekommunalisierung würde Mehrkosten bei der Müllabfuhr bedeuten.“

Jetzt ist die Politik am Zuge. SPD-Fraktionschef Rolf Schliephacke wollte offen in die Diskussion gehen und die Ergebnisse analysieren. Seine Fragestellungen: Wie viel teurer wäre eine Rekommunalisierung und was geschieht langfristig? Zudem seien Kosten nicht das einzige Kriterium. Allerdings ein wesentliches. So hatte es vor der Ausschreibung für 2016 eine Vergleichsberechnung mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Celle gegeben – mit ernüchterndem Ergebnis.

Ist ein Kreis ohne eigene Abfallwirtschaft erpressbar?

Grünen-Fraktionschef Klaus Rautenbach pochte auf die baldige Wiedereinsetzung einer Arbeitsgruppe Abfallwirtschaft. Kommunen dürften sich in der Daseinsvorsorge nicht von Konzernen abhängig, gar erpressbar machen, weil eigene Infrastruktur fehle. Zwar seien die aktuellen Preise der Müllabfuhr tatsächlich „relativ niedrig“, das könne aber auch daran liegen, dass Remondis 2016 Marktanteile habe halten wollen. Insgesamt gebe es in der Abfallwirtschaft zu wenige Anbieter für einen funktionierenden Wettbewerb, fürchtet Rautenbach.

Er blickt in den Landkreis Uelzen, wo die Kreisverwaltung die Abfallwirtschaft als Eigenbetrieb organisiert hat. Bei halb so vielen Einwohnern wie im Kreis Gifhorn sind dort laut Eigendarstellung zehn Fahrzeuge im Einsatz für Hausmüll, Sperrmüll, Gewerbeabfälle und Bioabfälle. Uelzens Jahreskosten für die 120-Liter-Restmülltonne mit 14-tägiger Abfuhr: 226,80 Euro. Im Kreis Gifhorn sind es ab 2021 exakt 197,16 Euro.

CDU-Fraktionschefin Telse Dirksmeyer-Vielhauer sagte, auch die Christdemokraten müssten sich auf der Grundlage des Gutachtens nun ihre Meinung bilden. Die Modelle von Privatanbietern, mit kommunalen Kooperationen und Eigenbetrieb des Landkreises seien vorgestellt worden. Der Hinweis des Landrats sei aber zutreffend: Rekommunalisierung werde teurer.