26 Neuinfektionen meldet der Landkreis am Donnerstag. Damit steigt die Zahl derer, die sich bisher mit Corona infiziert haben, auf 1203. Elf Menschen starben daran, die 7-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 83,8 (- 2,9). 7257 Coronatests hat das Gesundheitsamt bis jetzt vorgenommen.

Weil sich ein Kind der Findorff-Schule Sassenburg in Neudorf-Platendorf infiziert hat, müssen die betroffene 4. Klasse und zwei Lehrkräfte bis 18. Dezember in Quarantäne. Die Schulleitung hat mit der Landesschulbehörde abgestimmt, in das Szenario B zu wechseln.

An der IGS Gifhorn ist eine Lehrkraft an Corona erkrankt. Da sich diese durchgehend an Hygienekonzept und die Mund-Nasen-Bedeckung gehalten habe, werden keine verschärften Infektionsschutzmaßnahmen angeordnet, so der Landkreis weiter.