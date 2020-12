Die Gifhorner können beruhigt sein: Weihnachten fällt wegen Corona nicht aus, auch nicht in den Kirchen des Landkreises. Aber: Dieses Jahr ist alles ganz anders, vor allem die Gottesdienste, Krippenspiele und alle anderen Angebote und Aktivitäten der Christen.

Viel Zeit für die konkrete Planung blieb nicht: „Wir hatten gerade mal drei Tage“, sagte Pastor Georg Julius von der Paulus-Gemeinde bei der Vorstellung der städtischen Gemeinden am Donnerstag. Freilich schwebten die Ideen schon die ganze Zeit in den Köpfen der Organisatoren herum, aber erst mit den jüngsten Verordnungen konnten sie auch verbrieft werden. Nun hoffen alle, dass sie so auch umgesetzt werden können.

Gottesdienstbesucher zu Heilig Abend müssen sich vorher anmelden

„Es sind viele kreative Ansätze darin“, freute sich Annette Israel, Pastorin der Martin-Luther-Gemeinde. „Das Stichwort lautet: unter freiem Himmel.“ So finden zahlreiche Gottesdienste und Krippenspiele nicht in den Kirchen, sondern auf freien Plätzen statt – einer sogar in der Reithalle des Friederikenhofs in Kästorf.

Aber auch ein anderer Aspekt ist dieses Jahr zu Weihnachten völlig neu: In vielen, sonst zu Heilig Abend proppevollen Gotteshäusern sind zumindest am 24. Dezember Anmeldungen erforderlich, um zu großen Andrang zu verhindern – und dass Besuchern die Kirchentüren verschlossen bleiben. Am 25. und 26. Dezember glauben die Kirchen darauf verzichten zu können. „Das kriegen wir dann auch so hin“, meint Israel. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre sollten die Kapazitäten trotz Abstand zwischen den Familiengruppen ausreichen.

Masken sind Pflicht, Singen nur unter freiem Himmel erlaubt

Der Veranstaltungsplan unter besonderen Hygienebedingungen beginnt schon am Sonntag, 20. Dezember: Der traditionelle gemeinsame Gottesdienst aller Stadtgemeinden am vierten Advent findet diesmal im Schlosshof statt. St. Nicolai ist dann am Heilig Abend mit Pastor Michael Groh und Superintendentin Sylvia Pfannschmidt draußen auf dem Marktplatz vor der Kirche. „Wir machen kürzere Gottesdienste als sonst“, sagte Pfannschmidt, „dafür verdoppeln wir die Zahl.“ „Kurz und feierlich!“, brachte es Israel auf den Punkt. Das sei eine Maßnahme, um Platz für Abstände zu bewahren, so Pfannschmidt. Trotzdem gelte dort wie bei allen Veranstaltungen: „Maske auf! Bitte nicht vergessen!“ Es dürften sogar Weihnachtslieder gesungen werden, aber nur draußen.

Etwas Besonderes hat sich die Epiphanias-Gemeinde ausgedacht: Das Krippenspiel kommt diesmal als Video daher – um 15 Uhr ist Uraufführung in der Kirche und ab 16.30 Uhr ist es für alle im Internet auf Youtube.de zu sehen. Der Link findet sich dann auf der Kirchen-Homepage. Klinikseelsorgerin und Jugend-Diakonin Anja Barth ist mit einer mobilen Krippe im Klinikum unterwegs und feiert „Gottesdienst auf Bestellung“. Weihnachten – das ist im Corona-Jahr ein Kraftakt für die Kirchen. Aber Barth ist zuversichtlich: „Wir geben uns alle Mühe, die Weihnachtsbotschaft zu den Menschen zu bringen.“

Open-Air-Gottesdienste und -Krippenspiele bieten die Kirchen im ganzen Landkreis an – vielfach ebenfalls mit Anmeldungen. Aktuelle Infos dazu halten die meisten auf ihren Homepages oder für Telefonanfragen bereit.