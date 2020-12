Montag wird Stadthalle Gifhorn zum Impfzentrum

Von Montag an wird der große Saal der Stadthalle Gifhorn zum Corona-Impfzentrum des Landkreises. Landrat Andreas Ebel zufolge geht der Kreis die mit großen Hoffnungen verbundene Immunisierungs-Kampagne generalstabsmäßig an: „Das Land Niedersachsen hat am Freitagabend vor einer Woche den Einsatzauftrag für das Impfzentrum an den Landkreises Gifhorn übersandt. Auf Grund der kurzen Zeit, die für den Aufbau des Impfzentrums zur Verfügung steht, laufen viele Arbeiten derzeit parallel. Ziel ist die vom Land Niedersachsen angeordnete Einsatzbereitschaft zum 15. Dezember.“ Das wäre am Dienstag, einen Tag nach Umbau-Start.

Ebel zufolge wird es an der örtlichen Infrastruktur nicht scheitern: „Mit der Aufteilung der Arzt- und Impfbereiche im großen Saal der Stadthalle wurde ein Messebauunternehmen beauftragt. Die Firma benötigt nun einen kurzen Vorlauf für die Beschaffung der Materialien und zum Personaleinsatz. Der eigentliche Aufbau wird voraussichtlich am 14. Dezember erfolgen.“ Ärzte und Impfhelfer arbeiten in drei Schichten Parallel läuft die Personalgestellung für Ärzte und Impfhelfer. Darum kümmert sich die Kassenärztliche Vereinigung KVN. Ebel kritisiert: „Hier fehlen noch abschließende Vorgaben vom Land Niedersachsen.“ Dennoch hat Dr. Klaus-Achim Ehlers als KVN-Kreissprecher bereits Vereinbarungen mit „40 Kollegen mit Teams“, die „schichtweise“ impfen werden. Es sind niedergelassene Ärzte, Klinikärzte und Mediziner im Ruhestand, die voraussichtlich pro Tag mit ihren Impfhelfern drei Schichten besetzen. „Die Ärzte bringen ihre eingespielten Helferinnen aus ihren Praxen mit“, sagte Ehlers. Die Herausforderung sei, die normale ärztliche Versorgung trotzdem am Laufe zu halten. Mittlerweile habe die Kassenärztliche Vereinigung in Hannover die zentrale Steuerung an sich gezogen, doch die Abstimmung vor Ort bleibe wichtig. Und dann geht es um den Impfstoff. Europa wartet auf die Genehmigung, da macht Niedersachsen keine Ausnahme. Ebel: „Da nach Mitteilung des Landes davon auszugehen ist, dass ab 15. Dezember kein Impfstoff zur Verfügung stehen wird, sollen die Mitwirkenden zunächst die Abläufe und Prozesse üben, um sich für den Regelbetrieb vorzubereiten.“ Die nötige EDV-Ausrüstung vom Land verspätet sich Letztlich bleibe abzuwarten, ob alle notwendigen Materialien pünktlich angeliefert werden können, so Ebel. So habe das Land bereits angekündigt, dass die zentral zur Verfügung gestellte EDV-Ausstattung erst zwischen dem 15. und 18. Dezember an die Impfzentren ausgeliefert wird. „Seitens des Landkreises Gifhorn wird dennoch mit Hochdruck daran gearbeitet, die eigenen Aufgaben bis Dienstag zu erledigen.“ Das Coronavirus in Gifhorn und der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Gifhorn und in unserer Region: Corona in Gifhorn- Alle Fakten auf einen Blick

