Glasfaser in Adenbüttel: Tiefbau startet in der 3. Kalenderwoche

In Adenbüttel ist am Dienstag das POP-Gebäude (Point of Presence) im Algesbütteler Weg installiert worden, von dem aus die Verlegung von Glasfaserkabeln erfolgt. Es habe ein Kick-Off-Meeting zwischen der Gemeinde, der Deutschen Glasfaser als Anbieter und der Volker Wessels Telecom als zuständige Baufirma gegeben, berichtet Bürgermeisterin Doris Pölig.

