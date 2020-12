Der Stern von Bethlehem leuchtet über den Allerwiesen

"Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen", heißt es im Matthäus-Evangelium. Gemeint ist der biblische Stern von Bethlehem. Seit Jahrhunderten suchen Wissenschaftler nach einer Erklärung dieses astronomischen Phänomens. Sternschnuppen, ein Komet, eine Supernova – am wahrscheinlichsten gilt die Annahme, dass es sich um eine Begegnung von Planeten gehandelt hat, von zwei ganz besonderen Planeten, die eigentlich nur aus Gas bestehen: Saturn und Jupiter, die beiden größten Planeten. Der eine mit einem markanten Ringsystem, der andere mit seinen Galileischen Monden einer der hellsten des Nachthimmels.

Astronomen nennen solche Begegnungen Konjunktion. Bei Saturn und Jupiter kommt es etwa alle 20 Jahre dazu. Doch so nah wie am Montag, 21. Dezember, kamen sich die beiden seit rund 400 Jahren nicht mehr. Der Astronom Johannes Kepler hat die scheinbare Begegnung beider Planeten 1603 und 1623 beobachtet und schrieb dazu den „Discurs von der grossen Conjunction oder Zusammenkunfft Saturni und Iovis“.

Hobbyastronom Karsten Richter blickt in den Himmel

Und Kepler war es auch, der über einen Zusammenhang zum Stern von Bethlehem spekulierte. Wissenschaftlich bewiesen ist es nicht, aber zumindest ein durchaus schlüssige These. So sieht es auch Karsten Richter, Hobbyastronom bei den Gifhorner Sternenfreunden. Natürlich hat er sich diese besondere Begegnung nicht entgehen lassen – allerdings war am Montag in der Region die Sicht auf den Sternenhimmel gleich Null, die Wolkendecke war zu dicht.

Vorausschauend hatte sich Richter deshalb schon am vergangenen Samstag auf den Weg gemacht. Da war das Wetter ziemlich perfekt, ein nahezu wolkenfreier Himmel. Richter stand auf einem Acker bei Ribbesbüttel. In südwestlicher Richtung, „15 Grad, etwa anderthalb Handbreit über dem Horizont“, wie er erklärt, waren Saturn und Jupiter bestens sichtbar. Auch mit dem bloßen Auge zu erkennen, noch besser allerdings durch Richters Dobson-Teleskop. Zusammen mit der ebenfalls optimal sichtbaren Mondsichel war das „ein spannendes Erlebnis und sehr, sehr eindringlich und erhebend“, berichtet Richter.

Sterne beobachten in Gifhorn

Das stimmt! Nach meinen vergeblichen Versuchen an den Abenden zuvor, habe ich mich am Samstag auf der Allerbrücke postiert, vis-a-vis den Resten der Sassenburg – mit freiem Blick auf die Allerwiesen und den Horizont. Und wie das so ist, wenn jemand, der von Astronomie so gut wie keine Ahnung hat, aber eine Schlagzeile wie „Der Stern von Bethlehem leuchtet über den Allerwiesen“ im Kopf hat, wollte ich dann auch sichergehen, dass ich das Schauspiel nicht verpasse. Da muss dann eben auch mal auf die Schlussphase der Bundesliga verzichtet werden. Dafür habe ich mir vorsorglich noch eine Kompass-App heruntergeladen, obwohl mein Orientierungssinn eigentlich ausreicht, um die Süd-West-Richtung zu erkennen. Dass dabei das Smartphone fast in die Aller gefallen wäre, schmälerte das Erlebnis keineswegs und war ehrlich gesagt auch nur Ausdruck der Aufregung.

Denn tatsächlich gegen 17 Uhr waren die Planeten deutlich zu erkennen. Also gut, es war ein klitzekleiner leuchtender Punkt am Firmament. Aber wenn du dabei im Hinterkopf hast, dass diese beiden Leuchtkörper eigentlich nur aus Gas bestehen, Jupiter zwischen 588 und 968 Millionen Kilometer entfernt ist, Saturn zwischen 1,19 Milliarden und 1,65 Milliarden Kilometer, und dazu die Sichel des Mondes leuchtet, der mit rund 40.000 Kilometern quasi um die Ecke liegt, dann ist es tatsächlich ein besonderes Erlebnis.

Kommen dann noch die Kondensstreifen von zwei Flugzeugen dazu, die zwischen Mond und Planetenrendezvous die Form eines Kreuzes ergeben – was soll ich sagen. Das ist ein sehr persönliches Weihnachtsgefühl! Und es ist wirklich geschehen!

Eine weitere Erkenntnis dieses Abend: Astronomen denken in anderen Dimensionen! Deshalb sprechen sie auch bei der Entfernung von Astronomischen Einheiten (AE). Also eine Astronomische Einheit entspricht 150 Millionen Kilometer. Danach ist der Saturn 10.8 AE entfernt, der Jupiter 5,9 AE. Und da die Umlaufbahn nicht gleichbleibend ist, schwankt die Entfernung auch.

Und hier noch ein kleiner Planungshinweis für den Terminkalender, natürlich auch in astronomischer Dimension: Bis auf sechs Bogenminuten näherten sich die Planeten bei ihrem vorweihnachtlichen Rendezvous. Entfernungen am Firmament werden als Sehwinkel beschrieben und daher in Grad angegeben. Ein Grad hat 60 Bogenminuten. Wiederholen wird sich dieses Himmelsschauspiel erst wieder am 15. März 2080. Wie Manfred Gaida, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) erläutert, betrage die Distanz am 25. Dezember 2874 und am 30. Dezember 3728 lediglich zwei Bogenminuten. „Eine völlige Bedeckung des Ringplaneten Saturn durch Jupiter wird sich nach heutiger Kalenderzählung im Jahr 7541 am 17. Juni ereignen“, so Gaida. Also auf Wiedersehen in spätestens 5521 Jahren!