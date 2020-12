Brome hilft Kita "Fliegenpilz" mit jährlich rund 245.000 Euro

Die Kita "Fliegenpilz" in Parsau befindet sich in privater Trägerschaft. Mit einem neuen Vertrag sollen die Zuschüsse dynamisch angepasst werden.

Brome Der Rat beschließt einen Vertrag, der die Kita in privater Trägerschaft finanziell in Anlehnung an die durchschnittlichen Standards gleichstellt.

Ungewöhnliche Umstände erfordern angemessene Maßnahmen: Das wurde kürzlich in der Samtgemeinde Brome verwirklicht. Auf der Tagesordnung des Rates standen einige Punkte, über die unbedingt befunden werden musste. Eine Sitzung mit Anwesenheit der Ratsmitglieder ließ sich nicht machen. Also beschloss die Verwaltung ein Umlaufverfahren. Davon spricht man, wenn Beschlüsse ohne Zusammenkunft des Rates durch Gegenzeichnung der Mitglieder gefasst werden.

Flecken Brome erhält Fläche neben Freibadparkplatz

In der Praxis bedeutete das: Tina Plank, in der Verwaltung eigentlich für Vergabe und Beschaffung zuständig, nahm den Stapel Beschlussvorlagen und reiste von einem Ratsmitglied zum anderen. Abgestimmt wurde diesmal nicht durch Handheben, sondern durch ein Kreuz auf dem Papier. Am Dienstag stand das Ergebnis fest; alle Vorlagen wurden angenommen wie von der Verwaltung formuliert.

So wurde beschlossen, dass die Samtgemeinde eine Fläche neben dem Freibadparkplatz auf Bitten des Fleckens Brome an diesen abtreten wird. Die Gemeinde möchte dort einen Naturspielplatz errichten. Die etwa 1000 Quadratmeter große Fläche wird nicht benötigt und nur minimal gepflegt. Der Aufwand dafür entfiele. Der Kaufpreis wurde mit dem Bilanzwert von 0,25 Euro je Quadratmeter vereinbart.

Kita "Fliegenpilz" erhält 2021 eine Viertelmillionen Euro

Der Förderverein der Kindertagesstätte "Fliegenpilz" erhält einen neuen Vertrag und künftig Zuschüsse in Anlehnung an die durchschnittlichen Standards für die eigenen Einrichtungen der Samtgemeinde Brome. Dieser Kindergarten ist der einzige in privater Trägerschaft. Die Zuschusspauschale soll einmal im Jahr auf Grundlage der Anmeldungen angepasst werden. 2020 liegt die monatliche Defizitzahlung bei 17.730 Euro, was einem Jahresbetrag von 212.700 entspricht. Nach dem derzeitigen Stand beläuft sich die Zuschusspauschale im Jahr 2021 auf monatlich 20.436 Euro. Das bedeutet 245.232 Euro.

Ein Antrag zur Aufnahme in das Förderprogramm des Landes „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ für die Turnhalle Brome soll eingereicht werden. Aus Sicht der Verwaltung wird, wegen der bedingten Sanierungsfähigkeit ein Ersatzneubau favorisiert. Die Baukosten werden nach jetzigem Stand auf zwei Millionen Euro plus Ausstattungskosten geschätzt.