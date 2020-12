Wenn Asterix und Obelix den Zaubertrank in Gifhorn ausliefern

Gifhorn Der Gastronomiebetrieb Freizeitzentrum Malibu bringt das Essen in Corona-Zeiten auch gern mal in Kostümen nach Hause.

Das Essen nach Hause geliefert bekommen von Asterix, Bud Spencer oder einem Jäger? Corona macht es möglich. „Meine Gäste und ich waren kurz vor den strengeren Hygiene-Regeln traurig, dass die Gastronomie schließen musste“, erklärt Thomas Hepe, Chef des Freizeitzentrums Malibu. In der letzten Oktoberwoche, als die Zeiten ein Zusammensitzen noch erlaubten, aber die Pandemie schon längst in der Welt war, kamen er und Gäste auf die Idee, nach dem Drive-In-Verkauf auch einen Lieferdienst anzubieten -- in Kostümen.

Der Lieferdienst lädt Videos auf die Plattform Youtube hoch

„Das hatten wir noch nie gemacht“, erinnert sich Hepe. Es sollte etwas Besonderes werden, nicht einfach nur Essen vorbeibringen, sondern verkleidet und mit Witz. Woche für Woche gab es eine neues Motto, von Asterix und Obelix über Bud Spencer und Terence Hill sowie Baywatch bis hin zu Radiomoderatoren, die eine Quizfrage vor der Essensübergabe stellten. Ein anderes Mal brachte ein Jäger die Speisen: Jägerschnitzel und Jägerbouletten. Also immer passte die Kleidung zum Essen. Die leckere Suppe als Zaubertrank brachten die Gallier, Käseschnitzel ein verkleideter Holländer.

Unterstützt wurde der Lieferdienst Malibu durch professionell gedrehte Videos mit den Laiendarstellern, die die Idee hatten. Die Clips kamen gut an, wurden tausendfach im Internet auf Youtube.de angeklickt, so dass auch überregionale Medien, Radio- und Fernsehsender darauf aufmerksam wurden.

Der Erfolg brachte Hefe auf eine Idee: Eine Spendenaktion für den guten Zweck

Hepe und seine Helfer, Heiko Hagedorn, Stefan Bosse und Marvin Jensen, avancierten so quasi zu Stars, vergaßen aber auch den Lieferdienst nicht. „Die Videos haben uns geholfen, bekannt zu werden“, sagt Hepe, der vor allem in der Stadt, aber auch bis nach Wahrenholz, Isenbüttel und die Sassenburg liefert. Kürzlich erschien das vorläufig letzte Video. „Und viele warten darauf“, weiß Hepe aufgrund des Zuspruchs.

So viel Erfolg, das zog auch gute Taten nach sich. „Wir haben Spendenaktionen ins Leben gerufen, weil auch diejenigen profitieren sollen, denen es noch schlechter geht als uns in Pandemiezeiten“, erklärt Hepe. So wurde Geld von spendenfreudigen Firmen gesammelt, der Betrag aus eigenen Mitteln aufgestockt, und verteilt. Jeweils 750 Euro bekamen das Moin, Moin und die Familienhilfe des DRK, 1750 Euro der Kinderschutzbund. Für 250 Euro wurden 120 bunte Tüten Süßes gepackt, die an die Kinderstation der Helios-Klinik, Life Concepts und die Lebenshilfe übergeben wurden. „Alles Geld blieb so eins zu eins in Gifhorn“, sagt Hepe.

„Insgesamt hat es sehr viel Spaß gemacht, wir haben bei den Videodrehs auch viel gelacht, gerade auch über die Szenen, in denen etwas schief ging.“ Die sind jedem Video angehängt und weiterhin auf www.youtube.de zu sehen.

Link: https://www.youtube.com/results?search_query=Lieferdienst+Malibu