Gifhorner Helios-Pflegekräfte sehen sich „am Limit“

BU: Ein Ausschnitt des anonymen Aushangs mit kritischen Thesen, wie er am Dienstag an mehreren Stellen im Gifhorner Helios-Klinikum auftauchte:

Wie angespannt ist die Arbeitssituation für die Schwestern und Pfleger im Gifhorner Helios-Klinikum, das zum börsennotierten Fresenius-Konzern gehört? An mehreren Stellen im Krankenhausgebäude fand sich am Dienstag ein schriftlicher Hilferuf anonymer Absender.

Gifhorner Helios-Klinik in der Kritik

Bilder des Papiers tauchten bald in sozialen Netzwerken auf. Das Helios-Klinikum wies die Kritik zurück. Die Zahl der besonders pflegeintensiven Corona-Patienten war dort am Dienstag auf 46 gestiegen. Elf mussten auf der Intensivstation versorgt werden, wo weitere 14 Patienten lagen. In der Normalstation gab es 35 Corona-Fälle und 116 Patienten mit anderen Erkrankungen.

In der anonymen Beschwerde geht es um die dramatische Lage ebenso wie ums Grundsätzliche. „Die größte Lüge über die Pflege – ist das Gehalt, die Arbeitsbedingungen und all die Personen „über uns“, die denken, sie hätten Ahnung! Die Beschäftigen seien am Ende, müssten trotz eigener Corona-Infektion arbeiten und würden auf wechselnden Stationen eingesetzt.

Aushang fordert Corona-Prämie

„Alle tun so, als wäre es noch machbar, als hätte man noch Spaß, nur um keinen Stress zu provozieren. Aber niemand macht den Mund auf.“ Die Forderungen sind umfassend: Die Gesundheit des Pflegepersonals müsse geschützt werden. Die Besetzung sei zu verbessern. Finanziell müsse Pflege besser bezahlt und eine „Corona-Prämie“ gewährt werden.

Politisch müssten die Mitarbeiter an Entscheidungen beteiligt, die Pflege „gerecht“ finanziert werden. Helios-Sprecher Christian Becker wies die Vorwürfe zurück, erkannt die hohe Beanspruchung der Belegschaft gleichwohl an: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Helios-Klinik Gifhorn leisten hervorragende Arbeit. Dies betrifft nicht nur die Pflege, sondern alle Bereiche des Krankenhauses. Ihnen allen gilt unser großer Dank.“

Saisonbedingt komme es beinahe in jedem Jahr zu Zeiten mit überdurchschnittlicher Belastung, beispielsweise im Herbst während einer Grippewelle. Coronabedingt sei die Belastung in diesem Jahr höher als üblich. Dies liege an der besonderen Behandlung und Schutzmaßnahmen, die diese Patienten benötigen. Zudem fielen Beschäftigte wegen einer Covid-19-Infektion aus oder befänden sich in Quarantäne befinden.

Unternehmenssprecher widerspricht der Kritik

Damit widerspricht Becker der Darstellung, infizierte Mitarbeiter müssten arbeiten. Einen Teil dieser Belastung fange Helios auf, indem auf weniger wichtigen Stationen Betten gesperrt und planbare („elektive“) Eingriffe reduziert würden. „Unter diesen Umständen ist auch ein häufigerer Stationswechsel als üblich nicht auszuschließen. Dies dient ausschließlich der bestmöglichen Versorgung unserer Patientinnen und Patienten und stellt definitiv keine Regel dar“, betont Becker und hebt noch einmal hervor: „Dass wir kranke oder positiv getestete Mitarbeiter:innen einsetzen ist eine Unterstellung, die wir weit von uns weisen.“

Zur Vergütung, also den ebenfalls in dem Aushang kritisierten Gehältern, verwies Becker auf den erst 2020 erneut mit der Gewerkschaft Verdi abgeschlossenen Tarifvertrag: „Dieser stellt ein gutes Vergütungsniveau sicher.“ Zudem erhielten die Beschäftigten bei Helios zehn bezahlte freie Tage pro Jahr als sogenannte Arbeitszeitverkürzungstage.