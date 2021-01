Gifhorn erlebt ruhigste Silvesternacht seit Jahrzehnten

Der Kreis Gifhorn erlebte in der Nacht zu Freitag offenbar die ruhigste Silvesternacht seit Jahrzehnten. „Es ist geschmeidig ruhig geblieben“, sagte ein Sprecher der Gifhorner Polizeiinspektion: Die Beamten hatten keine Verstöße gegen Böller- und Raketenverbote in der Innenstadt, keine verordnungswidrigen Partys, keine Unfälle zu verzeichnen, dabei waren sie zur Vorsicht in verstärkter Besetzung im Dienst.

„Es war ruhiger als an manch anderen Abenden“, führte der Sprecher weiter aus. „Alle hielten sich gut an die Vorgaben. Das war eine entspannte Nacht für die Polizei.“ Das Feuerwerkverkaufsverbot führte allerdings nicht dazu, dass überhaupt keins zu hören und zu sehen war, wenn auch deutlich kürzer und in der Menge reduziert: Rund um die Gifhorner Fußgängerzone – in der Pyrotechnik seit Jahren verboten ist – stiegen doch hier und da vereinzelte Raketen auf, zum Beispiel aus der Celler Straße, Am Knickwall, im Blumen- sowie im Handwerkerviertel.

Keine Einsätze im Gifhorner Kreisgebiet

Auf den Dörfern rund um die Kreisstadt war das Bild ähnlich, wie Einträge in sozialen Netzwerken bestätigen. Doch meistens war das letzte Pulver aus Restbeständen oder Bestellungen auf ausländischen Internetportalen dann schon gegen 0.30 Uhr verschossen. Es kehrte recht schnell Ruhe ein. „Tatsächlich!“, schreibt eine Frau aus Wesendorf zur frühen Stille, „sehr ungewöhnlich aber schön, Kind und Katze sind zufrieden.“ Und eine andere: „Bei uns in Meinersen haben sie auch viele schöne Raketen abgefeuert. Ich fand es schön.“

Auch die Feuerwehr im ganzen Landkreis war so wenig gefragt wie sonst selten zu Silvester: „Es gab in der Nacht keinerlei Einsätze im Kreisgebiet“, teilte Pressesprecher Carsten Schaffhauser auf Anfrage mit. Lediglich am Donnerstag gegen 18 Uhr rückte die Wittinger Feuerwehr zu einem Schornsteinbrand in Rade aus, der aber schnell unter Kontrolle war. Ein gemeldetes Feuer in Knesebeck entpuppte sich schnell als „Lagerfeuer auf Privatgrund, das bei Eintreffen der Feuerwehr von Anwohnern gelöscht wurde“, heißt es von Feuerwehrsprecher Michael Gose.