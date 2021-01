LSW und GLG erhöhen Strom- und Gaspreise

Das Versorgungsunternehmen LSW Energie aus Wolfsburg und Gifhorn will die Strompreise der Grund- und Ersatzversorgung (Tarif LSW Kompaktstrom zum 1. März erhöhen. Zeitgleich werden auch die Erdgaspreise der Grundversorgungstarife (Kompaktgas) von LSW und Gasversorgung im Landkreis Gifhorn (GLG) erhöht. Das teilt die LSW in einer Pressemitteilung von Samstag mit.

„Höhere Strombezugskosten sowie gestiegene Belastungen aus Steuern, Abgaben und Umlagen konnten durch gesunkene Kosten aus der EEG- und Offshore-Umlage nicht ausgeglichen werden“, schreibt Pressesprecherin Birgit Wiechert zur Begründung für höhere Strompreise. In Summe steige der Arbeitspreis des Tarifs Kompaktstrom um brutto 0,24 Cent je Kilowattstunde(Cent/kWh). Beim Grundpreis greife eine neue Preissystematik: Die Grundpreise reduzierten sich um die Kosten für den Messstellenbetrieb – diese werden nun nach Art der installierten Messung gemäß den Vorgaben des Messstellenbetreibers separat berechnet und ausgewiesen.

Entgelte für die Nutzung des Erdgasnetzes gestiegen

Für einen Vierpersonen-Haushalt mit 3500 Kilowattstunden Jahresverbrauch und einem konventionellen Zähler bedeute die Preiserhöhung Mehrkosten in Höhe von 8,40 Euro brutto pro Jahr. Die Erdgaspreise der Grundversorgungstarife (Kompaktgas) von LSW und GLG erhöhen sich um brutto 0,18 Cent/kWh. Als Begründung gibt Wiechert an: „Zum 1. Januar 2021 hat der Gesetzgeber das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) mit dem Ziel verabschiedet, die CO2-Emissionen langfristig zu verringern. Als Instrument dient der CO2-Preis, der auf alle fossilen Brennstoffe erhoben wird.“ Er betrage für Erdgas brutto rund 0,54 Cent je Kilowattstunde.

Gleichzeitig seien auch die Entgelte für die Nutzung des Erdgasnetzes gestiegen. Diese Mehrbelastungen könnten durch sinkende Bezugskosten nicht ausgeglichen werden. Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden steigt die jährliche Belastung um 36 Euro brutto. In den nächsten Tagen sollen alle betroffenen Strom- und Erdgaskunden schriftlich über die Preis-anpassungen informiert werden. Fragen der Kunden beantworte die LSW telefonisch unter (05361) 189-3600 oder per E-Mail an service@lsw.de. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der LSW unter www.lsw.de.

