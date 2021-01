Meiner haben ein neues Feuerwehrauto, dürfen es aber nicht fahren

Ein ganz besonderes Geschenk hat die Feuerwehr Meine noch kurz vor Weihnachten abholen dürften, jetzt steht es in der Garage: „Wir konnten heute unser neues Tanklöschfahrzeug überführen“, verkünden die Brandschützer stolz auf ihrer erst vor einem halben Jahr neu eingerichteten Facebook-Seite im Internet. Der Neukauf habe vier Jahre Vorbereitung gebraucht: „Bereits am 16. Juni 2016 wurde ein Antrag an die Samtgemeinde Papenteich auf Neubeschaffung gestellt.“

Das TLF 3000, das mit einem Löschwassertank von 4000 Liter ausgestattet ist, wird in Zukunft das alte TLF 16/25 ersetzen. „Es ist für Löschangriffe bestens gerüstet und dient auch der mittleren technischen Hilfeleistung.“ Mit einem zweiachsigen Allradantrieb verfüge es über fast 300 PS und sei dank eines vorn angebautem C-Rohr-Anschlusses auch für Flächenbrände bestens ausgestattet.

Bis zur Indienststellung altes Fahrzeug im Einsatz

In der Gruppenkabine findet eine Staffelbesatzung Platz, in der sich sowohl der Angriffstrupp als auch der Wassertrupp bereits auf der Anfahrt mit Atemschutzgeräten ausrüsten können, um schneller handlungsfähig zu sein. Es gibt nur noch einen Haken, wie Ortsbrandmeister Sven Köhler im Rundschaugespräch erläutert: Der Wagen ist noch nicht offiziell in Dienst gestellt.

Das neue Feurwehrauto für Meines Feuerwehr. Das ist das nagelneue TLF 3000 der Meiner Feuerwehr. Auf den ersten Einsatz muss der Wagen aber noch warten. Foto: privat/Feuerwehr Meine

Darf er auch noch nicht, bis nicht alle Maschinisten eingewiesen und die Mannschaft am Fahrzeug ausgebildet ist – mit den derzeitigen Corona-Beschränkungen sei das aber zurzeit nicht möglich. Deshalb gilt: „Bis zur Indienststellung wird weiterhin unser altes TLF im Einsatz sein.“