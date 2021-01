18 Infizierte nach Corona-Ausbruch im Gifhorner Helios-Klinikum

Gifhorn Am Montag meldet der Landkreis 22 neue Coronafälle. Ein Altenheimbewohner ist an den Folgen des Virus verstorben.

Die Zahl der Infizierten steigt im Landkreis Gifhorn. Der Landkreis meldet am Montagvormittag 22 neue Coronafälle, womit die Zahl der bisher Erkrankten auf 2240 anwächst. Im Gifhorner Helios-Klinikum wurden 18 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Betroffen sind elf Patienten und sieben Mitarbeiter.

Die Anzahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen liegt bei 263, die 7-Tage-Inzidenz klettert wieder auf 149,0. Ein älterer Bürger, der in einem Altersheim lebte und im Klinikum behandelt wurde, starb an den Folgen des Coronavirus. Damit verzeichnet der Landkreis bisher 32 Tote.

red