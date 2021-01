Händler fühlen sich von Gemeinde Isenbüttel im Stich gelassen

Eddy Winter aus Allerbüttel kommt regelmäßig im Kiosk von Corinna Schmidt vorbei. Der kleine Laden leidet finanziell unter der Großbaustelle in der Hauptstraße in Isenbüttel. Durch die Schließung des Penny-Marktes befürchtet die Inhaberin noch weniger Laufkundschaft.

Isenbüttel. Die Gewerbetreibenden an der Isenbütteler Hauptstraße bangen nach der Schließung des Penny-Marktes noch stärker um ihre Existenz.

Wegen massiver Umsatzeinbußen aufgrund der Großbaustelle vor seiner Tür hatte der Penny-Markt an der Hauptstraße zum Jahresende 2020 für voraussichtlich zwei Jahre seine Pforten geschlossen. Was bedeutet das für die umliegenden Geschäfte und was gedenkt die Gemeinde zu tun, um die Betreiber zu unterstützen?

„Bescheiden wäre noch geprahlt“, erklärte Corinna Schmidt auf die Frage, wie die Geschäfte im Kiosk Lollypop derzeit laufen. „Durch die Baustelle haben wir unsere gesamte Laufkundschaft verloren und schreiben rote Zahlen.“ Die Geschäftsfrau befürchtet, dass sich die Situation durch die Schließung des Penny-Marktes verschlimmert. „Damit fallen auch noch die Leute weg, die ihre Erledigungen neben dem Lebensmittelkauf im Ortskern getätigt haben.“

Umsätze gehen um etwa die Hälfte zurück

Seit Baustellenstart im Mai 2020 ist ihr Umsatz um etwa die Hälfte zurückgegangen. Um Kosten zu reduzieren, hat Schmidt Personal abgebaut und die Öffnungszeiten reduziert. „Ohne Lotto, Hermes-Shop und treue Stammkunden, sähe es schlimm aus“, sagte Holger Schmidt. Zu denjenigen, denen kein Weg zu holprig ist, zählt Eddy Winter aus Allerbüttel. „Wir haben es in der Hand, die kleinen Geschäfte am Leben zu halten.“

Von der Gemeinde Isenbüttel ist das Ehepaar Schmidt, das den Kiosk seit 1999 betreibt, schwer enttäuscht. Aus ihrer Sicht hätte die Planung anders laufen müssen. „Die Gemeinde kann nichts für uns tun, sollte aber nicht so tun, als ob sie etwas tun würde“, meinte Corinna Schmidt.

Öffnungszeiten werden reduziert

Auch in der Petri-Apotheke gleich nebenan sind die Umsätze um 30 Prozent zurückgegangen. Um gegenzusteuern, hat Apotheker Frank Gabka den Bringdienst ausgebaut, lässt sich Rezepte übers Smartphone übermitteln oder bei den Patienten zuhause abholen. Zudem hat er mit einem Angebots-Flyer im Samtgemeindekurier geworben. „Nach der Penny-Schließung befürchte ich noch Schlimmeres“, erklärte Gabka. Von der Gemeinde erhofft er sich eine bessere Beschilderung.

Noch schlimmer trifft die Penny-Schließung Familie Gökkus, die im Oktober 2019 im Komplex das Dönerhaus eröffnet hatte und sich nur mit Mühe über Wasser hält. „Wir schauen die Entwicklung bis Monatsende an und entscheiden dann über eine zeitweise Schließung“, erklärte Tahir Gökkus. Weitere Läden wie Schreibdiele, Friseur und Banken sind coronabedingt geschlossen, der Optiker hat die Öffnungszeiten reduziert.

Günstige oder kostenlose Werbung im Samtgemeindekurier möglich

Hätte die Gemeinde mehr tun können? Gemeindedirektor Klaus Rautenbach zeigte sich erstaunt, dass bislang niemand das Angebot genutzt hat, vergünstigt oder gratis im Samtgemeindekurier für sich zu werben. Auch die beiden Banner mit der Aufschrift „Wir sind für euch da“, auf denen sie auf sich aufmerksam machen könnten, wurden bislang kaum genutzt. „Ich war davon ausgegangen, dass das bekannt ist und nehme die Kritik zum Anlass, ein entsprechendes Rundschreiben an alle Betroffenen zu verfassen“, sagte er.