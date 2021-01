Mobile Teams impfen noch diese Woche weitere Heimbewohner

Am Dienstag waren erstmals mobile Impfteams in den kleinsten Pflegeheimen des Landkreises unterwegs. Wie genau liefen die Impfungen gegen das Corona-Virus in den Einrichtungen ab? Und in welcher Reihenfolge geht es weiter? Erster Kreisrat Thomas Walter bestätigt auf Nachfrage, dass die Erstimpfungen in den Heimen in Seershausen, Meinersen und Ahnsen abgeschlossen sind.

Nach 21 Tagen folgte der zweite Durchgang. Es waren insgesamt drei Teams mit jeweils einem Arzt oder einer Ärztin und einer medizinischen Fachangestellten im Einsatz. Sie impften am Dienstag 132 Bewohner und Pflegepersonal, am Mittwoch waren es 212 Impfungen. Die Heime mussten dazu im Vorfeld Einwilligungserklärungen einholen und einen Anamnesebogen ausfüllen. Jedes mobile Impfteam bespricht zu Beginn mit der verantwortlichen Person aus der Einrichtung über den optimalen zeitlichen Ablauf der Impfungen und wie die strukturellen und organisatorischen Gegebenheiten des Heims berücksichtigt werden können.

Bisher nur positive Rückmeldung von Impfteams und Einrichtungen

Der Impfstoff sei vor Ort aufbereitet, die Daten aus Terminvergabe, Einwilligungserklärung und amtlichem Ausweisdokument der zu impfenden Person verglichen worden. Der Impfarzt messe kontaktlos die Körpertemperatur und führe ein Impfgespräch. Spricht aus medizinischer Sicht nichts gegen eine Impfung, wird die Dosis verabreicht. „Bisher gab es nur positive Rückmeldungen von den mobilen Teams und den Einrichtungen“, sagt Walter. Noch in dieser Woche sollen Heime in Calberlah, Bokel, Wittingen und Gifhorn angefahren werden. Die Strategie des Landkreises sieht so aus, dass die kleinsten Einrichtungen zuerst dran kommen, um möglichst viele Heime durch zu impfen.

Die Bewohner der großen Pflegeheime bekommen demzufolge zum Schluss Besuch von den mobilen Teams. Wann das Impfzentrum, das in der Gifhorner Stadthalle in den Startlöchern steht, loslegen kann, ist noch unklar. Der Kreis ist abhängig von den Vorgaben des Landes Niedersachsen und den Impfstofflieferungen, die noch auf sich warten lassen.