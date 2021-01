Stadt Gifhorn bietet der Post Standort im Gamsener Gewerbegebiet an

Zieht die Deutsche Post AG mit ihrem Zustellstützpunkt ins Gamsener Gewerbegebiet Westerfeld? Bereits vor Weihnachten hat die Stadt Gifhorn die ersten Kaufverträge für Grundstücke im neuen zweiten Bauabschnitt des Gamsener Gewerbegebietes Westerfeld direkt an der Bundesstraße 4 geschlossen. 5,6 Hektar stehen den Firmen dort zur Verfügung.

Stadt bestätigt Gespräche mit der Post

Stadt-Sprecherin Annette Siemer bestätigte auf Anfrage: „Es laufen Gespräche mit dem Unternehmen über ein passendes Grundstück im Westerfeld.“ Und Jens-Uwe Hogardt, Sprecher der Deutschen Post DHL Group für Niedersachsen, sagte auf Anfrage: „Wir sind derzeit in intensiven Gesprächen zwecks Planung eines neuen Zustellstützpunktes.“ Glücklich wäre die Post, wenn sie schon 2021 mit dem Bau loslegen könnte. Doch Details zu Immobilienfragen sind Hogardt nicht zu entlocken.

Der Standort Poststraße in der Innenstadt ist in die Jahre gekommen und zu eng

Sicher ist: Anhaltend wachsende Paketzahlen und in die Jahre gekommene Strukturen an den Standorten in der Gifhorner Poststraße und für die Sassenburg nahe des Triangeler Kreisels sprechen dafür, ein neues Zustellzentrum zu errichten, wie es die Post zuletzt in Meinersen vorgemacht hat. „Kleinere Stützpunkte lassen sich nicht so gut organisieren, gerade was Ausfälle bei Mitarbeitern oder Fahrzeugen angeht“, weiß Hogardt. Und in Triangel ist das Team gerade einmal ein Drittel so groß wie in Gifhorn, wo sich rund 80 Leute um Pakete und Briefe kümmern, in der Weihnachtszeit unterstützt von Saisonkräften.

Für die Stadt Gifhorn wäre der Wegzug des DHL-Logistikzentrums, das wie ein Verkehrsmagnet in der Innenstadt wirkt, ein neuer Planungsansatz. Erst wenn sich keine Fracht-LKW mit Paketpost durch die enge Poststraße mehr zwängen, wäre der Weg frei für Sanierung und Aufwertung des Areals. Private Investoren hatten in der Nachbarschaft bereits ein Ensemble von Mehrfamilienhäusern auf dem ehemaligen Molkerei-Gelände errichtet.